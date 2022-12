[Video] Capitán ejemplar: La charla motivacional de Luka Modric al portero de Croacia

Utilizando su canal oficial, la FIFA reveló una charla que tuvieron Luka Modric y Dominik Livakovic, dos de los grandes referentes de la selección de Croacia quienes tuvieron una charla muy importante de la que se desconoce el momento exacto en que se dio.

Los dos jugadores se encuentran en una sala de descanso y allí intercambiaron una serie de reflexiones sobre el momento que vive cada uno en la selección, pero sobre todo Modric teniendo una posición de líder frente a los retos que debe enfrentar el portero de 27 años.

Modric alienta al deportista para mejorar su rendimiento y le hace caer en la cuenta de lo importante que es tener un gran nivel en el arco y de la seguridad que desde su posición se brinda a los compañeros de selección.

“En este momento lo más importante es que los compañeros sientan que alguien los cuida y que tienen apoyo. La situación del arquero es muy específica, ellos están en todo. No te estaría diciendo esto si no me preocupara, si veo que no progreso en el seleccionado; quizás es la presión que tienes porque estás guerreando incertidumbre y eso contagia al equipo, ¿entiendes de eso?”, explicaba Modric.

En un momento clave de la conversación Luka Modric reflexiona sobre el error y le dice al joven arquero que las equivocaciones siempre pueden aparecer y que lo importante siempre será recomponer el camino y evitar que vuelvan a ocurrir.

“¿Por qué no puedes cometer un error? todos cometemos errores siento que tu problema es que tienes miedo de cometerlos. Por favor nómbrame una persona que no haya tenido un error, no llegué aquí por miedo, eso sólo empeora las cosas; eres un verdadero arquero, tú de verdad sabes eso”, dijo Modric.

Croacia eliminó en cuartos de final a la selección favorita Brasil y ahora se medirá a Argentina en semifinales buscando repetir final, así como lo consiguió en el Mundial de Rusia-2018 cuando cayó ante Francia en la lucha por el título.