[Video] "Marcaste la vida de todos": El emocionante mensaje para Messi de una periodista argentina

Argentina está a un par de días de definir la Copa del Mundo de Qatar 2022 ante Francia. El onceno albiceleste tiene ilusionados a todos sus hinchas y en el país las muestras de afecto para los jugadores no dejan de llegar.

En las últimas horas se hizo popular una entrevista de e la TV Pública de Argentina a Lionel Messi. Allí la periodista Sofía Martínez, de la TV aprovechó para confesarle al diez lo que muchos argentinos estaban sintiendo en esos momentos tras haberle ganado a Croacia y clasificar a la final del mundial.

“Lo último que te voy a decir no es una pregunta. Se viene la final de la copa y quiero decirte que, más allá del resultado, hay algo que no te lo va a sacar nadie: atravesaste a cada uno de los argentinos. De verdad te lo digo”, fue lo primero que le dijo la comunicadora al capitán.

Y añadió: “No hay nene que no tenga la remera que no sea la original o la trucha, de verdad marcaste la vida de todos y eso es para mí más grande que cualquier Copa del Mundo. Y no te lo va a sacar nadie. Es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente, ojalá te lo lleves en el corazón porque creo que es más importante que una Copa del Mundo. Así que muchísimas gracias, capitán”.

A lo que Messi respondió: “Más allá de que todos queremos ser campeones y terminar de la mejor manera, este es un proceso intachable: llegamos invictos al Mundial, recibimos un golpe durísimo en el primer partido, volvimos a levantarnos y terminamos llegando a una final. Creo que este grupo fue un ejemplo de principio a fin y ojalá se nos dé. Pero es futbol, puede pasar de todo".

Para el pueblo albiceleste la imagen del jugador sudamericano es un ícono. Los aficionados esperan que Leo cierre su etapa en la Copa del Mundo con el ansiado y esperado título.