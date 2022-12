[Video] Ni en Argentina lo hicieron: impresionante homenaje a Messi en Colombia

Lionel Messi ganó el Mundial de Qatar 2022 con la Selección de Argentina y sus fanáticos no dudaron un segundo en hacer todo lo necesario para recordar este título, pues era uno de los pocos que le faltaba al '10' para su palmarés antes de terminar su exitosa carrera deportiva.

Vea también: Se le acabó la risita a Martínez: en Inglaterra le tienen esta ‘sorpresita’ a Dibu

Ahora bien, la victoria mundial no solo la celebraron los argentinos, sino que todos los hinchas del fútbol se tomaron la tarea de reconocer lo importante que era para la historia de la Conmebol este título orbital.

Lo anterior se vio reflejado hace pocos días, donde se dio a conocer un video sobre el homenaje que le hicieron a Messi en Colombia, mismo que fue destacado por la magnitud del hecho y porque podría ganar un reconocimiento de Récord Guinness.

Se trata de un globo con la camiseta inflable más grande del mundo en honor al '10', mismo que fue construido en Envigado, Antioquia y que tenía como función principal resaltar el trabajo de la 'Albiceleste' dentro de la cita en Qatar.

Le puede interesar: [Fotos] Argentina no solo fue campeón del mundo; se llevó la corona a los peores tatuajes

La camiseta mide 20 metros de largo y 17 metros de ancho, tamaño perfecto para que después de ser inflada, varios niños de la zona pudieran jugar adentro y usarla como un campo de fútbol.

Tras esa situación, se pudo conocer que serán postulados al Récord Guinness por la magnitud del elemento construido. A continuación el video del proceso: