[Video] Otro penalazo que el VAR ignoró: pudo ser el 1-1, pero el árbitro castigo a Marruecos

Esta jugada donde dicen que hay un 'posible penal' a Marruecos me hace acordar a la jugada de Pinola con Benitez en el 2018 (sigo insistiendo que no es penal PARA MÍ).

Theo se lleva por delante a Boufal simplemente por la fuerza en la que venía. Mis libros dictan que no es. pic.twitter.com/MtPoAVNsYp