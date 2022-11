[Video] Sacaron de casillas a Queiroz: le preguntaron sobre derechos humanos en Irán y se fue

Carlos Queiroz, ex técnico de Colombia, dirige actualmente a la Selección de Irán, un país que está listo para ir al mundial de Qatar 2022 de la mano de un estratega que regresó tras haber tenido una primera temporada del 2011 al 2019.

Su presencia en este equipo nuevamente, ha encendido mucho la ilusión de los hinchas que resaltan su buen trabajo, pero parece que esa imagen empieza a ser difícil después de la última rueda de prensa que otorgó horas atrás, en donde salió enojado por una pregunta sobre los derechos humanos.

El periodista específicamente lo cuestiona sobre cómo se siente representando a un país que oprime los derechos de las mujeres, a lo que Queiroz inicia preguntándole "¿para que canal trabajas?".

El comunicador le dice que para "Sky" y el entrenador alza la voz y empieza a recitarle su respuesta: "¿Cuánto me pagarás por responder a esa pregunta? eres de una empresa privada, así que cuánto me pagarás. Habla con tu jefe y al final del mundial puedo darte la respuesta si me haces una buena oferta".

Tras ver ese momento, el periodista afirma que "dice que es un honor..." y mientras Queiroz se levanta de su silla, vuelve a responder: "no pongas palabras en mi boca que no dije. Le estoy preguntando a tu empresa cuánto me pagará y creo que debes empezar a pensar lo que ha pasado con los inmigrantes en Inglaterra".

En ese momento finalizó todo, el entrenador se fue, pero las redes no se hicieron esperar, haciendo alusión a la mala respuesta dada por el estratega, a quien incluso llamaron "hipócrita".

A continuación el video del momento vivido entre Carlos Queiroz y el periodista: