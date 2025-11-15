Mundial sub 17 2025: confirmados los cruces de octavos de final

El Mundial sub 17 que se disputa en Catar entra en la fase octavos de final, una jornada que se jugará íntegramente este martes 18 de noviembre. Después de una fase de grupos cargada de sorpresas, varias potencias quedaron por fuera, lo que abre el camino para duelos inéditos y selecciones que buscan hacer historia.

Entre las eliminaciones más llamativas en 16avos. de final, está la de Argentina, que quedó fuera tras caer frente a México en un choque vibrante que dejó al actual campeón sin posibilidades de revalidar su título. Colombia también quedó al margen luego de ser superada por una sólida Francia, que vuelve a perfilarse como candidata.

Estados Unidos tampoco logró avanzar tras perder por penaltis ante Marruecos, en uno de los partidos más intensos de la fase anterior. Alemania, por su parte, se despidió sorpresivamente luego de ser derrotada por Burkina Faso, una de las revelaciones del torneo.

Con varios gigantes fuera, los octavos de final presentan una programación con oportunidades para los combinados que buscan dar un salto a las rondas definitivas. Para las selecciones africanas, esta edición está siendo histórica, con múltiples clasificados y desempeños destacados.