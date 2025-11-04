Actualizado:
Mar, 04/11/2025 - 15:07
Mundial Sub-17: así van los grupos E, F, G y H, resultados tras la fecha 1
Colombia, Brasil y Venezuela fueron los equipos sudamericanos que tuvieron acción este martes.
Brasil y Venezuela mostraron sus cartas y se postularon como dos selecciones para tener en cuenta en el Mundial sub-17 de Catar 2025, en una jornada de martes en la que Selección Colombia sumó su primer punto, mientras que El Salvador y México debutaron con derrota.
Brasil no tuvo piedad de Honduras y arrasó en el primer partido del grupo H con un imponente 7-0. En el otro encuentro del grupo H, Zambia venció por 3-1 a Indonesia para sumar sus tres primeros puntos.
Lea también: Colombia debutó en el Mundial Sub-17; resumen y goles del 1-1 ante Alemania
En otras noticias: ¿Luis Díaz tiene competencia en la Liga BetPlay?
Los demás resultados de la jornada en el Mundial Sub-17
El equipo de Venezuela protagonizó una de las sorpresas del día al vencer por 3-0 a Inglaterra, en un duelo marcado por la efectividad de la Vinotinto y la espléndida actuación del guardameta Alan Vázquez. En el otro partido del grupo E, Egipto doblegó sin problemas a Haití por 4-1 y se colocó a la cabeza de la tabla junto a los venezolanos.
En el grupo G, Colombia amarró un punto ante Alemania, en un partido que se le complicó al encajar un gol a los 15 segundos. Sin embargo, los 'cafeteros' buscaron el empate y lo consiguieron en la segunda parte, un empate que dejó a la Selección de Corea del Norte líder de la zona tras golear 5-0 a la de El Salvador.
México no tuvo un buen estreno y perdió 2-1 ante Corea del Sur después de mostrarse ineficaz en ambas áreas. Por último, Suiza hizo lo propio con Costa de Marfil, a la que derrotó por 4-1 y se postula al liderato en el grupo F.
Tabla de posiciones tras la fecha 1 en los Grupos E, F, G y H:
Grupo E
Egipto | 3 pts. (+3)
Venezuela | 3 pts. (+3)
Inglaterra | 0 pts. (-3)
Haití | 0 pts. (-3)
Grupo F
Suiza | 3 pts. (+3)
Corea del Sur | 3 pts. (+1)
México | 0 pts. (-1)
Costa de Marfil | 0 pts. (-3)
Grupo G
Corea del Norte | 3 pts. (+5)
Alemania | 1 pts. (0)
Colombia | 1 pts. (0)
El Salvador | 0 pts. (-5)
Grupo H
Brasil | 3 pts. (+7)
Zambia | 3 pts. (+2)
Indonesia | 0 pts. (-2)
Honduras | 0 pts. (-7)
Fuente
Agencia EFE / Antena 2