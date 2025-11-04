Mundial Sub-17: así van los grupos E, F, G y H, resultados tras la fecha 1

Los demás resultados de la jornada en el Mundial Sub-17

El equipo de Venezuela protagonizó una de las sorpresas del día al vencer por 3-0 a Inglaterra, en un duelo marcado por la efectividad de la Vinotinto y la espléndida actuación del guardameta Alan Vázquez. En el otro partido del grupo E, Egipto doblegó sin problemas a Haití por 4-1 y se colocó a la cabeza de la tabla junto a los venezolanos.



En el grupo G, Colombia amarró un punto ante Alemania, en un partido que se le complicó al encajar un gol a los 15 segundos. Sin embargo, los 'cafeteros' buscaron el empate y lo consiguieron en la segunda parte, un empate que dejó a la Selección de Corea del Norte líder de la zona tras golear 5-0 a la de El Salvador.



México no tuvo un buen estreno y perdió 2-1 ante Corea del Sur después de mostrarse ineficaz en ambas áreas. Por último, Suiza hizo lo propio con Costa de Marfil, a la que derrotó por 4-1 y se postula al liderato en el grupo F.