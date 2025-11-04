Cargando contenido

Mundial Sub-17: así van los grupos E, F, G y H, resultados tras la fecha 1

Colombia, Brasil y Venezuela fueron los equipos sudamericanos que tuvieron acción este martes.

Brasil y Venezuela mostraron sus cartas y se postularon como dos selecciones para tener en cuenta en el Mundial sub-17 de Catar 2025, en una jornada de martes en la que Selección Colombia sumó su primer punto, mientras que El Salvador y México debutaron con derrota. 
 
Brasil no tuvo piedad de Honduras y arrasó en el primer partido del grupo H con un imponente 7-0. En el otro encuentro del grupo H, Zambia venció por 3-1 a Indonesia para sumar sus tres primeros puntos. 

Los demás resultados de la jornada en el Mundial Sub-17

El equipo de Venezuela protagonizó una de las sorpresas del día al vencer por 3-0 a Inglaterra, en un duelo marcado por la efectividad de la Vinotinto y la espléndida actuación del guardameta Alan Vázquez. En el otro partido del grupo E, Egipto doblegó sin problemas a Haití por 4-1 y se colocó a la cabeza de la tabla junto a los venezolanos. 
 
En el grupo G, Colombia amarró un punto ante Alemania, en un partido que se le complicó al encajar un gol a los 15 segundos. Sin embargo, los 'cafeteros' buscaron el empate y lo consiguieron en la segunda parte, un empate que dejó a la Selección de Corea del Norte líder de la zona tras golear 5-0 a la de El Salvador. 
 
México no tuvo un buen estreno y perdió 2-1 ante Corea del Sur después de mostrarse ineficaz en ambas áreas. Por último, Suiza hizo lo propio con Costa de Marfil, a la que derrotó por 4-1 y se postula al liderato en el grupo F. 

Tabla de posiciones tras la fecha 1 en los Grupos E, F, G y H: 

Grupo E 

Egipto | 3 pts. (+3) 

Venezuela | 3 pts. (+3) 

Inglaterra | 0 pts. (-3) 

Haití | 0 pts. (-3) 

Grupo F 

Suiza | 3 pts. (+3) 

Corea del Sur | 3 pts. (+1) 

México | 0 pts. (-1) 

Costa de Marfil | 0 pts. (-3) 

Grupo G 

Corea del Norte | 3 pts. (+5) 

Alemania | 1 pts. (0) 

Colombia | 1 pts. (0) 

El Salvador | 0 pts. (-5) 

Grupo H 

Brasil | 3 pts. (+7) 

Zambia | 3 pts. (+2) 

Indonesia | 0 pts. (-2) 

Honduras | 0 pts. (-7) 

