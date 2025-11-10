[Video] Mundial Sub-17: Colombia anota de media distancia el 1-0 ante Corea del Norte

En el marco de la fecha 3 en el Mundial Sub-17 de la FIFA, la Selección Colombia enfrentaba este lunes 10 de noviembre a su par de Corea del Norte, duelo clave en las aspiraciones del equipo ‘Tricolor’ por avanzar a la siguiente ronda de la competencia.

El equipo dirigido por el técnico Fredy Hurtado venía de dos empates consecutivos (ante Alemania y El Salvador) y busca frente a Corea del Norte sumar sus primeros tres puntos en esta competencia, algo que empezaría a cristalizar con un gol en el primer tiempo.

