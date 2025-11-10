Actualizado:
Lun, 10/11/2025 - 09:39
[Video] Mundial Sub-17: Colombia anota de media distancia el 1-0 ante Corea del Norte
El equipo cafetero abre el marcador ante el conjunto asiático.
En el marco de la fecha 3 en el Mundial Sub-17 de la FIFA, la Selección Colombia enfrentaba este lunes 10 de noviembre a su par de Corea del Norte, duelo clave en las aspiraciones del equipo ‘Tricolor’ por avanzar a la siguiente ronda de la competencia.
El equipo dirigido por el técnico Fredy Hurtado venía de dos empates consecutivos (ante Alemania y El Salvador) y busca frente a Corea del Norte sumar sus primeros tres puntos en esta competencia, algo que empezaría a cristalizar con un gol en el primer tiempo.
Colombia abre el marcador frente a Corea del Norte
El conjunto ‘Tricolor’ salió al partido con la seria convicción de ganarlo, por eso, generó varias jugadas ofensivas que inquietaron a la defensa rival, la cual fue vulnerada al minuto 25, donde Miguel Solarte aprovechó un balón y de media distancia puso el 1-0.
Una jugada gestada por la zona derecha de la cancha, donde Colombia sumó varios hombres en campo rival y aprovechó para asistir a Solarte, que con libertad y espacio logró rematar el balón, el cual se desvió ligeramente para descolocar al arquero y poner el 1-0 a favor de la ‘Tricolor’.
¿Quién es Miguel Solarte?
El lateral izquierdo de 17 años fue el encargado de abrir el marcador en el partido, una efectividad que no venía teniendo el equipo colombiano en este Mundial, pues solo había podido anotar gol en el 1-1 contra Alemania, ya que en el duelo contra El Salvador terminó empatando 0-0.
Solarte, actual jugador del equipo Sub-20 de Boca Juniors de Cali (equipo que actualmente disputa los cuadrangulares en el presente Torneo BetPlay), ha sido titular en todos los partidos de Colombia en esta fase de grupos, siendo una pieza importante para el esquema del técnico Fredy Hurtado.
