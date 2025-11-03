Mundial Sub-17 EN VIVO: ¿dónde ver los partidos? canales y señales autorizadas

¿Dónde ver el Mundial Sub-17 EN VIVO? Canales y señales autorizadas

Las 48 selecciones quedaron repartidas en doce grupos de cuatro. Las dos primeras de cada uno y las ocho mejores terceras pasarán a los dieciseisavos de final, ronda a partir de la cual el Mundial se disputará en formato eliminatorias. Si los encuentros de estas eliminatorias acaban en empate al final del tiempo reglamentario no habrá prórroga y el ganador se definirá por una tanda de penaltis.

Si estás interesado en ver los partidos de este Mundial Sub-17, podrás hacerlo a través de los canales autorizados que tiene cada país, en lo que respecta a Colombia, se podrán disfrutar de los compromisos del equipo ‘Tricolor’ por la señal del Canal RCN, su señal HD2 y sus plataformas digitales (App RCN).

En países de Latinoamérica se podrán ver los partidos por DSports y también a través de su servicio en ‘streaming’ de DGo, para Venezuela también se podrá ver el partido por inter, mientras que en Bolivia se tendrá que sintonizar Entel TV (Red Uno y Red Unitel para los duelos que tenga ‘La Verde’).

En México se podrá ver el Mundial Sub-17 a través de TUDN, Canal 5 y ViX, plataforma en ‘streaming’ que también transmitirá el certamen orbital para países de Centroamérica, mientras que en los Estados Unidos se tendrá que sintonizar FOX One, FOX Sports 2, Universo y Telemundo.