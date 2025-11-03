Actualizado:
Lun, 03/11/2025 - 16:29
Mundial Sub-17 EN VIVO: ¿dónde ver los partidos? canales y señales autorizadas
El certamen orbital tiene la participación de 48 selecciones.
Alemania (rival de Colombia en la primera fecha) es la selección que defenderá en Catar la corona del Mundial sub-17 que sobtuvo hace dos años en Indonesia, en lo que será el primer Mundial de la historia que tendrá 48 selecciones y que dio inicio a partir de este lunes 3 de noviembre y acabará el jueves 27 del mismo mes.
El equipo 'teutón', junto con Portugal, Francia y la Selección de Inglaterra (campeona en 2017), forman el cuarteto más poderoso que aporta el fútbol europeo al Mundial catarí, que tratará de recortar distancias con respecto a los conjuntos africanos, dominadores con los cinco títulos de Nigeria y los dos de Ghana, sin embargo, el continente americano tiene su aporte gracias a Brasil (tetracampeona) y México (bicampeona).
Lea también: Convocatoria de Brasil para los amistosos de noviembre: ¿regresa Neymar?
En otras noticias: la verdadera razón de la salida de James del Club León
¿Dónde ver el Mundial Sub-17 EN VIVO? Canales y señales autorizadas
Las 48 selecciones quedaron repartidas en doce grupos de cuatro. Las dos primeras de cada uno y las ocho mejores terceras pasarán a los dieciseisavos de final, ronda a partir de la cual el Mundial se disputará en formato eliminatorias. Si los encuentros de estas eliminatorias acaban en empate al final del tiempo reglamentario no habrá prórroga y el ganador se definirá por una tanda de penaltis.
Si estás interesado en ver los partidos de este Mundial Sub-17, podrás hacerlo a través de los canales autorizados que tiene cada país, en lo que respecta a Colombia, se podrán disfrutar de los compromisos del equipo ‘Tricolor’ por la señal del Canal RCN, su señal HD2 y sus plataformas digitales (App RCN).
En países de Latinoamérica se podrán ver los partidos por DSports y también a través de su servicio en ‘streaming’ de DGo, para Venezuela también se podrá ver el partido por inter, mientras que en Bolivia se tendrá que sintonizar Entel TV (Red Uno y Red Unitel para los duelos que tenga ‘La Verde’).
En México se podrá ver el Mundial Sub-17 a través de TUDN, Canal 5 y ViX, plataforma en ‘streaming’ que también transmitirá el certamen orbital para países de Centroamérica, mientras que en los Estados Unidos se tendrá que sintonizar FOX One, FOX Sports 2, Universo y Telemundo.
FIFA+ también transmitirá en directo los partidos del Mundial Sub-17
De igual manera, todos los partidos del campeonato mundial de la categoría Sub-17 se podrán ver por la plataforma digital FIFA+, encuentros que se disputarán en el complejo de Aspire, en Al Rayyan, a poco menos de diez kilómetros del centro de Doha, aunque la final tendrá lugar en el estadio Internacional Khalifa, que también se encuentra en dicho recinto y que albergó encuentros del pasado Mundial absoluto de Catar 2022.
Fuente
Antena 2