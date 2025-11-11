Mundial sub 17: fechas y horarios confirmados para 16avos. de final

El Mundial sub 17 que se disputa en Catar entra en su fase decisiva con los 16avos. de final, que se jugarán entre el viernes 14 y el sábado 15 de noviembre. Serán dos días con 16 compromisos que marcarán el camino hacia los octavos, donde se espera ver a las grandes potencias juveniles del fútbol mundial.

Suramérica tendrá una fuerte representación, con cinco selecciones en competencia: Colombia, Paraguay, Argentina, Brasil y Venezuela. Todas buscarán mantener viva la ilusión continental, especialmente la Tricolor, que medirá fuerzas ante la poderosa Francia, una de las candidatas al título.

El viernes abrirán la jornada Portugal vs Bélgica y Zambia vs Mali, en una fecha que también incluye duelos de alto nivel como Argentina vs México y Brasil vs Paraguay, un duelo suramericano en territorio asiático.

El sábado continuará la acción con compromisos atractivos, entre ellos Corea del Sur vs Inglaterra e Italia vs República Checa. También destacan Japón vs Sudáfrica y Alemania vs Burkina Faso, choques entre estilos muy distintos.