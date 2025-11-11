Actualizado:
Mundial sub 17: fechas y horarios confirmados para 16avos. de final
Entre viernes y sábado se cumplirán las series para definir los octavos de final.
El Mundial sub 17 que se disputa en Catar entra en su fase decisiva con los 16avos. de final, que se jugarán entre el viernes 14 y el sábado 15 de noviembre. Serán dos días con 16 compromisos que marcarán el camino hacia los octavos, donde se espera ver a las grandes potencias juveniles del fútbol mundial.
Suramérica tendrá una fuerte representación, con cinco selecciones en competencia: Colombia, Paraguay, Argentina, Brasil y Venezuela. Todas buscarán mantener viva la ilusión continental, especialmente la Tricolor, que medirá fuerzas ante la poderosa Francia, una de las candidatas al título.
El viernes abrirán la jornada Portugal vs Bélgica y Zambia vs Mali, en una fecha que también incluye duelos de alto nivel como Argentina vs México y Brasil vs Paraguay, un duelo suramericano en territorio asiático.
El sábado continuará la acción con compromisos atractivos, entre ellos Corea del Sur vs Inglaterra e Italia vs República Checa. También destacan Japón vs Sudáfrica y Alemania vs Burkina Faso, choques entre estilos muy distintos.
Venezuela será la última sudamericana en ver acción, cuando enfrente a Corea del Norte en un partido inédito en la categoría. Los otros duelos del día serán Austria vs Túnez y Croacia vs Uzbekistán, ambos con equipos europeos que llegan invictos.
Con la fase eliminatoria en marcha, el Mundial Sub-17 promete emociones fuertes, nuevas revelaciones y la posibilidad de que las futuras estrellas del fútbol mundial comiencen a escribir su historia en Catar.
Programación 16avos. de final del Mundial sub 17
Viernes 14 de noviembre
Portugal vs Bélgica — 7:30 a. m.
Zambia vs Mali — 7:30 a. m.
Suiza vs Egipto — 8:00 a. m.
Francia vs Colombia — 8:30 a. m.
Argentina vs México — 9:45 a. m.
Irlanda vs Canadá — 10:15 a. m.
Estados Unidos vs Marruecos — 10:45 a. m.
Brasil vs Paraguay — 10:45 a. m.
Sábado 15 de noviembre
Corea del Sur vs Inglaterra — 7:30 a. m.
Senegal vs Uganda — 7:30 a. m.
Italia vs República Checa — 8:00 a. m.
Japón vs Sudáfrica — 8:30 a. m.
Alemania vs Burkina Faso — 9:45 a. m.
Venezuela vs Corea del Norte — 10:15 a. m.
Austria vs Túnez — 10:45 a. m.
Croacia vs Uzbekistán — 10:45 a. m.
*Los horarios corresponden a Colombia.
