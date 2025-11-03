Cargando contenido

Futbolistas de la Selección Argentina Sub-17
Selección Argentina Sub-17 en el Mundial de Catar 2025
Fútbol
Mundial Sub-17: resultados y posiciones tras la fecha 1 en los grupos A,B,C y D

El certamen orbital se lleva a cabo este año en Catar.

La selección de Argentina sumó este lunes su primera victoria en el Mundial sub-17, que se disputa en Catar, en una jornada inaugural en la que Costa Rica rascó un empate ante Emiratos Árabes Unidos y en la que Bolivia cayó frente a una Sudáfrica que jugó con diez desde el minuto 36. 

Argentina remontó ante Bélgica, 3-2, gracias a un arreón en la segunda parte. Los de Diego Placente sufrieron la lesión de Filipe Pujol, pero sacaron el partido adelante gracias a la entrada en la segunda parte de Miguel Jainikoski y Filipe Esquivel, que marcaron el segundo y tercer gol del equipo, respectivamente. 

También en el grupo D, Túnez goleó 6-0 a Fiyi y se colocó como líder provisional, también con tres puntos. 

Resultados del Mundial Sub-17 tras la primera jornada 

Por su parte, Costa Rica consiguió un meritorio empate 1-1 ante Emiratos Árabes Unidos, en un encuentro en el que los 'ticos' se quedaron con diez jugadores por la expulsión de Isaac Badilla a la media hora de partido. 

En el grupo A, en otro de los partidos inaugurales, Bolivia no pudo hacer valer su superioridad numérica ante Sudáfrica y cayó por 3-1. En el mismo grupo, la anfitriona Catar, no pudo debutar con buen pie y fue derrotada por la mínima por Italia, 1-0. 

Por otro lado, Portugal cumplió con las expectativas y se deshizo claramente, 6-1, ante Nueva Caledonia, para liderar el grupo B. Asimismo, Japón venció 2-0 a Marruecos, en una gran segunda mitad. 

Tablas de posiciones del Mundial Sub 17 tras la primera jornada:

 

Grupo A

País PJ G E P DG PTS
Sudáfrica 1 1 0 0 2 3
Italia 1 1 0 0 1 3
Qatar 1 0 0 0 -1 0
Bolivia 1 0 0 1 -2 0

 

Grupo B

País PJ G E P DG PTS
Portugal 1 1 0 0 5 3
Japón 1 1 0 0 2 3
Marruecos 1 0 0 1 -2 0
Nueva Caledonia 1 0 0 1 -5 0

 

Grupo C

País PJ G E P DG PTS
Costa Rica 1 0 1 0 0 1
Emiratos Árabes Unidos 1 0 1 0 0 1
Croacia 1 0 1 0 0 1
Senegal 1 0 1 0 0  

 

Grupo D

País PJ G E P DG PTS
Túnez 1 1 0 0 6 3
Argentina 1 1 0 0 1 3
Bélgica 1 0 0 1 -1 0
Fiyi 1 0 0 1 -6 0

En este torneo, en el que participan 48 selecciones divididas en 12 grupos de cuatro equipos, pasarán a dieciseisavos de final los dos mejores de cada uno de ellos, acompañados por los ocho mejores terceros del campeonato. 

