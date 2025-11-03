Actualizado:
Mundial Sub-17: resultados y posiciones tras la fecha 1 en los grupos A,B,C y D
El certamen orbital se lleva a cabo este año en Catar.
La selección de Argentina sumó este lunes su primera victoria en el Mundial sub-17, que se disputa en Catar, en una jornada inaugural en la que Costa Rica rascó un empate ante Emiratos Árabes Unidos y en la que Bolivia cayó frente a una Sudáfrica que jugó con diez desde el minuto 36.
Argentina remontó ante Bélgica, 3-2, gracias a un arreón en la segunda parte. Los de Diego Placente sufrieron la lesión de Filipe Pujol, pero sacaron el partido adelante gracias a la entrada en la segunda parte de Miguel Jainikoski y Filipe Esquivel, que marcaron el segundo y tercer gol del equipo, respectivamente.
También en el grupo D, Túnez goleó 6-0 a Fiyi y se colocó como líder provisional, también con tres puntos.
Resultados del Mundial Sub-17 tras la primera jornada
Por su parte, Costa Rica consiguió un meritorio empate 1-1 ante Emiratos Árabes Unidos, en un encuentro en el que los 'ticos' se quedaron con diez jugadores por la expulsión de Isaac Badilla a la media hora de partido.
En el grupo A, en otro de los partidos inaugurales, Bolivia no pudo hacer valer su superioridad numérica ante Sudáfrica y cayó por 3-1. En el mismo grupo, la anfitriona Catar, no pudo debutar con buen pie y fue derrotada por la mínima por Italia, 1-0.
Por otro lado, Portugal cumplió con las expectativas y se deshizo claramente, 6-1, ante Nueva Caledonia, para liderar el grupo B. Asimismo, Japón venció 2-0 a Marruecos, en una gran segunda mitad.
Tablas de posiciones del Mundial Sub 17 tras la primera jornada:
Grupo A
|País
|PJ
|G
|E
|P
|DG
|PTS
|Sudáfrica
|1
|1
|0
|0
|2
|3
|Italia
|1
|1
|0
|0
|1
|3
|Qatar
|1
|0
|0
|0
|-1
|0
|Bolivia
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
Grupo B
|País
|PJ
|G
|E
|P
|DG
|PTS
|Portugal
|1
|1
|0
|0
|5
|3
|Japón
|1
|1
|0
|0
|2
|3
|Marruecos
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
|Nueva Caledonia
|1
|0
|0
|1
|-5
|0
Grupo C
|País
|PJ
|G
|E
|P
|DG
|PTS
|Costa Rica
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|Emiratos Árabes Unidos
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|Croacia
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|Senegal
|1
|0
|1
|0
|0
Grupo D
|País
|PJ
|G
|E
|P
|DG
|PTS
|Túnez
|1
|1
|0
|0
|6
|3
|Argentina
|1
|1
|0
|0
|1
|3
|Bélgica
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|Fiyi
|1
|0
|0
|1
|-6
|0
En este torneo, en el que participan 48 selecciones divididas en 12 grupos de cuatro equipos, pasarán a dieciseisavos de final los dos mejores de cada uno de ellos, acompañados por los ocho mejores terceros del campeonato.
