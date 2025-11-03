Mundial Sub-17: resultados y posiciones tras la fecha 1 en los grupos A,B,C y D

La selección de Argentina sumó este lunes su primera victoria en el Mundial sub-17, que se disputa en Catar, en una jornada inaugural en la que Costa Rica rascó un empate ante Emiratos Árabes Unidos y en la que Bolivia cayó frente a una Sudáfrica que jugó con diez desde el minuto 36.

Argentina remontó ante Bélgica, 3-2, gracias a un arreón en la segunda parte. Los de Diego Placente sufrieron la lesión de Filipe Pujol, pero sacaron el partido adelante gracias a la entrada en la segunda parte de Miguel Jainikoski y Filipe Esquivel, que marcaron el segundo y tercer gol del equipo, respectivamente.

También en el grupo D, Túnez goleó 6-0 a Fiyi y se colocó como líder provisional, también con tres puntos.

