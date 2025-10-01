Mundial Sub 20: Argentina pasó a octavos y Brasil se acerca al fracaso

La segunda fecha del Mundial Sub 20 en los grupos C y D acabó siendo más impredecible de lo que se esperaba. A primera hora el calendario ponía a México cara a cara con España, mientras que en la otra zona los rivales de turno eran Italia y Cuba.

Para el segundo turno, el momento era de los representantes sudamericanos. Brasil tenía la tarea de cruzarse con Marruecos luego de su flojo empate ante los mexicanos en el debut. Mientras que en el Grupo D, Argentina, que se había estrenado con victoria ante Cuba, se media a su similar de Australia.

Grupo C lleno de sorpresas

Igual que en la primera jornada, el equipo marroquí siguió dando de que hablar. Los africanos salieron al Estadio Nacional con la idea de asegurar su tiquete a octavos y con tantos de Othmane Maamma y Yassir Zabiri derrotaron a Brasil, que solo pudo descontar en el minuto 90 con un gol de Iago Teodoro da Silva. Un 2-1 que deja a los sudamericanos al borde del abismo.

A primera hora en el duelo de entrada, el partido entre México y España tampoco estuvo cerca a lo esperado. Los aztecas lograron rescatar un empate que aprieta las opciones. Dos tantos de Gilberto Mora Zambrano le valieron a los manitos para rescatar un punto que los deja con opciones de llegar a octavos

Tras los resultados del día, Marruecos aseguró su clasificación a octavos de final y también avanzará como líder del Grupo C sin importar lo que suceda en la tercera jornada. Los africanos llegaron a seis puntos, mientras que los mexicanos suman dos unidades y Brasil y España acumulan una unidad cada uno.