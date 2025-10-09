Actualizado:
Jue, 09/10/2025 - 20:09
Mundial Sub 20: cruces y fechas confirmadas para cuartos de final
Los partidos de cuartos de final se jugarán entre el sábado 11 y domingo 12 de octubre.
El Mundial Sub-20 completo su ronda de octavos de final. Este jueves se disputaron los últimos dos juegos de la fase de los 16 mejores equipos del torneo, Estados Unidos dio cátedra y con un contundente 3-0 dejó en el camino a Italia. Dos tantos de Benja Cremaschi y uno de Niko Tsakiris configuraron la victoria norteamericana.
A segunda hora llegó el turno del partido entre Marruecos y Corea del Sur. Los africanos partían como favoritos y arrancaron con ventaja rápida tras un tanto en contra de Shin Min-ha al minuto ocho de juego. El encargado de aumentar la cuenta fue Yassir Zabiri que al minuto 59 puso el 2-0 parcial. Cuando corría el tiempo de adición, Tae-Won Kim fue el encargado del descuento para el 2-1 definitivo.
Con este resultado, Marruecos y Estados Unidos se verán las caras en cuartos de final. Los africanos y el equipo de las barras y estrellas confirmaron la última llave de lo que serán los cruces para buscar a los cuatro mejores equipos de la cita orbital.
En la jornada del miércoles, la Selección Colombia venció 3-1 a Sudáfrica en uno de los partidos más esperados de la ronda. La tricolor sufrió ante los 'bafana bafana', pero logró quedarse con el tiquete entre uno de los mejores ocho equipos en la cita orbital.
Dos tantos de Néiser Villarreal y uno de Joel Canchimbo le dieron la victoria al elenco comandado por César Torres. El descuento de los africanos llegó desde el punto penal luego de un error de Jordan García que fue capitalizado por Mfundo Vilakazi. Con esto el equipo cafetero avanzó de fase y ya tiene su rival en cuartos.
Para la siguiente fase, Colombia se medirá ante España en un duelo para meterse entre los cuatro mejores equipos del torneo. El elenco europeo dirigido por Paco Gallardo llega al compromiso contra los sudamericanos luego de haber dejado en el camino a Ucrania. Un tanto de Pablo García fue la clave para que los ibéricos avanzaran de fase tras ganar 1-0.
La jornada de este miércoles también puso en escena a Argentina y Nigeria. La albiceleste que avanzó de fase como uno de los mejores equipos de la fase inicial, no tuvo piedad ante las 'águilas verdes'. A los dos minutos de juego, los dirigidos por Diego Placente ya ganaban el partido con un tanto de Alejo Sarco. Posteriormente, las anotaciones de Maher Carrizo y Mateo Salvetti configuraron el 4-0 definirivo.
El rival del combinado argentino se definió en la jornada del martes. En un duelo parejo en la previa, México dio la sorpresa del Mundial Sub-20. Los aztecas que han tenido la gran figura de Gilberto Mora atropellaron a Chile y eliminaron al equipo anfitrión de la cita orbital. Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y Hugo Camberos, por duplicado, anotaron los cuatro tantos de la tri. El descuento austral fue obra de Juan Rossel.
Ahora, México y Argentina se verán las caras en uno de los partidos más habituales de la Copa del Mundo. Los sudamericanos parten con la obligación de quedarse con el triunfo ante un elenco 'manito' que quiere seguir sorprendiendo en suelo chileno.
Finalmente, en los partidos de cierre de este miércoles se confirmó la tercera llave para los cuartos de final. Francia y Japón tuvieron un juego muy igualado que se definió hasta el último minuto de la prórroga. Los galos se impusieron 1-0 con un gol de penalti de Lucas Michel cuando el reloj marcado el 120+3. En el duelo entre Paraguay y Noruega, la historia fue similar. Un tanto de Niklas Kemp le otorgó el triunfo a los europeos por la mínima al minuto 116.
Mundial Sub 20 - 2025: llaves para los cuartos de final
Colombia vs España - sábado 11 de octubre (03:00 p.m. hora colombiana)
Argentina vs México - sábado 11 de octubre (06:00 p.m. hora colombiana)
Marruecos vs Estados Unidos - domingo 12 de octubre (03:00 p.m. hora colombiana)
Francia vs Noruega - domingo 12 de octubre (06:00 p.m. hora colombiana)
