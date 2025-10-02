Actualizado:
Jue, 02/10/2025 - 16:54
Mundial sub 20: así quedó colombia en la tabla tras empatar con Noruega
Se disputó este jueves la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial sub-20.
La selección Colombia sub-20 disputó este jueves el segundo partido de la fase de grupos del Mundial de esta categoría y el resultado final fue 0-0 ante Noruega.
Aunque los dirigidos por César Torres tuvieron algunas opciones, finalmente no pudieron quedarse con los tres puntos. Solo sumaron uno y ahora hacen cuentas para clasificar a octavos de final.
Los colombianos, que no encontraron el gol en este partido, ya le habían ganado a Arabia Saudita en el primer compromiso y eso los mantiene con un parte de tranquilidad.
Tabla de posiciones del Mundial sub-20 tras la fecha 2: grupo F
1. Colombia, 4 puntos
2. Noruega, 4
3. Arabia Saudita, 0
4. Nigeria, 0
El siguiente partido de Colombia será este domingo 5 de octubre ante la selección de Nigeria. Dicho compromiso también se vivirá en Talca, Chile.
Colombia vs. Noruega - Mundial Chile Sub 20 - 2025
Fuente
Antena 2