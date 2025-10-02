Cargando contenido

Selección Colombia en el Mundial sub-20
FCF
Fútbol
Actualizado:
Jue, 02/10/2025 - 16:54

Mundial sub 20: así quedó colombia en la tabla tras empatar con Noruega

Se disputó este jueves la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial sub-20.

La selección Colombia sub-20 disputó este jueves el segundo partido de la fase de grupos del Mundial de esta categoría y el resultado final fue 0-0 ante Noruega.

Aunque los dirigidos por César Torres tuvieron algunas opciones, finalmente no pudieron quedarse con los tres puntos. Solo sumaron uno y ahora hacen cuentas para clasificar a octavos de final.

Los colombianos, que no encontraron el gol en este partido, ya le habían ganado a Arabia Saudita en el primer compromiso y eso los mantiene con un parte de tranquilidad.

Tabla de posiciones del Mundial sub-20 tras la fecha 2: grupo F

1. Colombia, 4 puntos

2. Noruega, 4

3. Arabia Saudita, 0

4. Nigeria, 0

El siguiente partido de Colombia será este domingo 5 de octubre ante la selección de Nigeria. Dicho compromiso también se vivirá en Talca, Chile.

Colombia vs. Noruega - Mundial Chile Sub 20 - 2025
