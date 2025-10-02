Mundial sub 20: así quedó colombia en la tabla tras empatar con Noruega

La selección Colombia sub-20 disputó este jueves el segundo partido de la fase de grupos del Mundial de esta categoría y el resultado final fue 0-0 ante Noruega.

Aunque los dirigidos por César Torres tuvieron algunas opciones, finalmente no pudieron quedarse con los tres puntos. Solo sumaron uno y ahora hacen cuentas para clasificar a octavos de final.

Los colombianos, que no encontraron el gol en este partido, ya le habían ganado a Arabia Saudita en el primer compromiso y eso los mantiene con un parte de tranquilidad.