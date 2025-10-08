Mundial Sub 20: primeros tres cruces confirmados para cuartos de final

El Mundial Sub-20 sigue avanzando en su ronda de octavos de final. Este miércoles la Selección Colombia venció 3-1 a Sudáfrica en uno de los partidos más esperados de la ronda. La tricolor sufrió ante los 'bafana bafana', pero logró quedarse con el tiquete entre uno de los mejores ocho equipos en la cita orbital.

Dos tantos de Néiser Villarreal y uno de Joel Canchimbo le dieron la victoria al elenco comandado por César Torres. El descuento de los africanos llegó desde el punto penal luego de un error de Jordan García que fue capitalizado por Mfundo Vilakazi. Con esto el equipo cafetero avanzó de fase y ya tiene su rival en cuartos.

Para la siguiente fase, Colombia se medirá ante España en un duelo para meterse entre los cuatro mejores equipos del torneo. El elenco europeo dirigido por Paco Gallardo llega al compromiso contra los sudamericanos luego de haber dejado en el camino a Ucrania. Un tanto de Pablo García fue la clave para que los ibéricos avanzaran de fase tras ganar 1-0.

La jornada de este miércoles también puso en escena a Argentina y Nigeria. La albiceleste que avanzó de fase como uno de los mejores equipos de la fase inicial, no tuvo piedad ante las 'águilas verdes'. A los dos minutos de juego, los dirigidos por Diego Placente ya ganaban el partido con un tanto de Alejo Sarco. Posteriormente, las anotaciones de Maher Carrizo y Mateo Salvetti configuraron el 4-0 definirivo.

El rival del combinado argentino se definió en la jornada del martes. En un duelo parejo en la previa, México dio la sorpresa del Mundial Sub-20. Los aztecas que han tenido la gran figura de Gilberto Mora atropellaron a Chile y eliminaron al equipo anfitrión de la cita orbital. Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y Hugo Camberos, por duplicado, anotaron los cuatro tantos de la tri. El descuento austral fue obra de Juan Rossel.

Ahora, México y Argentina se verán las caras en uno de los partidos más habituales de la Copa del Mundo. Los sudamericanos parten con la obligación de quedarse con el triunfo ante un elenco 'manito' que quiere seguir sorprendiendo en suelo chileno.