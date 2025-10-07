Mundial Sub 20: Sudáfrica; el duro obstáculo de Colombia en octavos

El Mundial Sub-20 entra en su fase etapa decisiva y la Selección Colombia se prepara para un duelo que promete emociones fuertes. En los octavos de final, los dirigidos por César Torres se medirán ante Sudáfrica, un combinado que ha mostrado potencia, velocidad y efectividad frente al arco. Los africanos no solo han sorprendido por sus cifras, sino también por su estilo de juego directo, capaz de poner en aprietos a cualquier adversario.

Durante la fase de grupos, el conjunto sudafricano demostró ser una auténtica máquina ofensiva. Con ocho goles en tres encuentros, se ubicó entre los ataques más productivos del certamen, solo por detrás de Estados Unidos, que marcó 13. Su estrategia es clara: aprovechar cada espacio libre y lanzar transiciones rápidas. Según un análisis de ESPN, el equipo basa su fortaleza en “el aprovechamiento de los costados y la contundencia de sus delanteros”. En pocas palabras, no necesita dominar la posesión para ser peligroso.

El planteamiento táctico de Sudáfrica se caracteriza por la disciplina y la rapidez en las contras. A diferencia de otros equipos, no busca monopolizar el balón; prefiere esperar en su terreno y atacar con verticalidad. De hecho, en la mayoría de sus compromisos completó la mitad de los pases que sus rivales, una muestra clara de su apuesta por el juego directo. Este estilo, aunque arriesgado, le ha dado resultados notables y lo convierte en un adversario impredecible.

Entre los protagonistas del cuadro africano destaca el mediocampista Mfundo Vilakazi, encargado de generar las conexiones ofensivas y filtrar balones a los extremos. Es además el máximo asistidor con dos pases de gol. En el frente de ataque sobresalen Siviwe Magidigidi, quien lleva dos anotaciones, y Jody Lee Ahshene, delantero veloz y desequilibrante. En la mitad del campo, el equilibrio lo aporta Gomolemo Leviy Kekana, un volante de contención que, además de recuperar, tiene llegada al área, como lo demostró con su tanto frente a Estados Unidos.

No obstante, el rendimiento defensivo de Sudáfrica ha dejado algunos vacíos. En la primera fase recibió tres goles tanto ante Francia como frente a los estadounidenses. Pese a esos deslices, el equipo mostró una evolución constante y una solidez física que complica a los rivales que intentan imponer su ritmo. Su intensidad en los duelos individuales y su capacidad para reaccionar rápidamente lo hacen un oponente incómodo.

El técnico colombiano, César Torres, sabe que no puede confiarse. “Sudáfrica será un rival bravo, es un equipo rápido”, señaló tras la clasificación. Para Colombia, el reto será ajustar su línea defensiva y mantener el equilibrio entre posesión y verticalidad. Las falencias vistas ante Nigeria, especialmente en la recuperación y el repliegue, deberán corregirse si se quiere avanzar a los cuartos de final.

El compromiso se disputará el miércoles 8 de octubre a las 14:30 (hora local) en Talca, y promete ser un choque de estilos: el orden táctico y la técnica de los cafeteros frente a la potencia y el vértigo africano. Sudáfrica llega como una amenaza real, mientras que Colombia busca reafirmar su candidatura. Si los jóvenes tricolores logran imponer su talento y efectividad, podrán seguir soñando en grande. Pero si se relajan, el rival no dudará en aprovechar cada error para escribir una nueva sorpresa en el torneo.