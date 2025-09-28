Actualizado:
Dom, 28/09/2025 - 16:07
A qué hora y cómo VER EN VIVO Brasil vs. México, Mundial sub 20 HOY 28 de septiembre
La 'Canarinha' se estrena en el campeonato contra un rival del continente americano.
El partido de la fecha 1 del Mundial de la FIFA Sub-20 del 2025 se llevará a cabo este domingo 28 de septiembre a partir de las 6:00 p.m., duelo que en Colombia y toda Latinoamérica se podrá disfrutar por DirecTV Sports (Tigo Sports para Bolivia).
Para México se podrá ver el compromiso por Amazon Prime Video, Nu9ve, TUDN y ViX, estas últimas dos señales también transmitirán el partido para países de Centroamérica; mientras que en los Estados Unidos se tendrá que sintonizar fuboTV, Amazon Prime Video, Fox Sports y Telemundo Deportes.
Más horarios para ver el partido:
Colombia, Perú y Ecuador: 18:00
Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 19:00
Argentina, Uruguay y Brasil: 20:00
ET Estados Unidos: 19:00 horas
PT Estados Unidos: 15:00 horas.
