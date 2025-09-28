Cargando contenido

Brasil y México se enfrentan por el Mundial sub 20 del 2025
Escudos de la Selección de Brasil y de México
Pixabay
Mundial Sub 20
Actualizado:
Dom, 28/09/2025 - 16:07

A qué hora y cómo VER EN VIVO Brasil vs. México, Mundial sub 20 HOY 28 de septiembre

La 'Canarinha' se estrena en el campeonato contra un rival del continente americano.

El partido de la fecha 1 del Mundial de la FIFA Sub-20 del 2025 se llevará a cabo este domingo 28 de septiembre a partir de las 6:00 p.m., duelo que en Colombia y toda Latinoamérica se podrá disfrutar por DirecTV Sports (Tigo Sports para Bolivia). 

Para México se podrá ver el compromiso por Amazon Prime Video, Nu9ve, TUDN y ViX, estas últimas dos señales también transmitirán el partido para países de Centroamérica; mientras que en los Estados Unidos se tendrá que sintonizar fuboTV, Amazon Prime Video, Fox Sports y Telemundo Deportes. 

Más horarios para ver el partido:                           

Colombia, Perú y Ecuador: 18:00 

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 19:00 

Argentina, Uruguay y Brasil: 20:00 

ET Estados Unidos: 19:00 horas                                      

PT Estados Unidos: 15:00 horas. 

