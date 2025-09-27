Cargando contenido

Corea del Sur y Ucrania se enfrentan por el Mundial Sub-20 del 2025
Mundial Sub 20
Actualizado:
Sáb, 27/09/2025 - 13:22

A qué hora y cómo VER EN VIVO Corea del Sur vs. Ucrania, Mundial sub 20 HOY

Ucrania es una de las selecciones que tiene un título en este torneo de categoría Sub-20

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Corea del Sur vs. Ucrania

El partido de la fecha 1 del Mundial de la FIFA Sub-20 del 2025 se llevará a cabo este sábado 27 de septiembre a partir de las 3:00 p.m., duelo que en Colombia se podrá ver por Amazon Prime Video y DirecTV Sports, esta última señal también transmitirá el compromiso para Latinoamérica. 

Para México se podrá disfrutar del compromiso por Amazon Prime Video y por ViX, señal en ‘streaming’ que también transmitirá el partido para países de Centroamérica, mientras que en Estados Unidos se tendrá que sintonizar Peacock, Amazon Prime Video Y Telemundo Deportes

Más horarios para ver el partido:                           

Colombia, Perú y Ecuador: 15:00 

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 16:00 

Argentina, Uruguay y Brasil: 17:00 

ET Estados Unidos: 16:00 horas                                      

PT Estados Unidos: 13:00 horas. 

