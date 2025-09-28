Cargando contenido

Cuba y Argentina se enfrentan por el Mundial sub 20 del 2025
Trofeo Mundial de la FIFA Sub-20 ( Escudos de la Selección de Cuba y de Argentina
X: @FIFAcom / Pixabay
Mundial Sub 20
Actualizado:
Dom, 28/09/2025 - 16:25

A qué hora y cómo VER EN VIVO Cuba vs. Argentina, Mundial sub 20 HOY 28 de septiembre

El conjunto 'Albiceleste es uno de los llamados a ser protagonistas en el certamen orbital.

El partido de la fecha 1 en la fase de grupos del Mundial de la FIFA Sub-20 del 2025 se llevará a cabo este domingo 28 de septiembre a partir de las 6:00 p.m., duelo que se podrá ver en Colombia y toda Latinoamérica por DirecTV Sports (Tigo Sports para Bolivia y Telefe también para Argentina). 

Para México se podrá ver el compromiso por Amazon Prime Video y ViX, señal en ‘streaming’ que también transmitirán el partido para países de Centroamérica; mientras que en los Estados Unidos se tendrá que sintonizar fuboTV, Peacock, Amazon Prime Video, Fox Sports y Telemundo Deportes. 

Más horarios para ver el partido:                           

Colombia, Perú y Ecuador: 18:00 

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 19:00 

Argentina, Uruguay y Brasil: 20:00 

ET Estados Unidos: 19:00 horas                                      

PT Estados Unidos: 16:00 horas. 

