A qué hora y cómo VER EN VIVO Cuba vs. Argentina, Mundial sub 20 HOY 28 de septiembre

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Águilas Doradas vs. Deportivo Cali

El partido de la fecha 1 en la fase de grupos del Mundial de la FIFA Sub-20 del 2025 se llevará a cabo este domingo 28 de septiembre a partir de las 6:00 p.m., duelo que se podrá ver en Colombia y toda Latinoamérica por DirecTV Sports (Tigo Sports para Bolivia y Telefe también para Argentina).

Lea también: [Video] 'Cucho' Hernández volvió a celebrar; anotó golazo ante Osasuna

Para México se podrá ver el compromiso por Amazon Prime Video y ViX, señal en ‘streaming’ que también transmitirán el partido para países de Centroamérica; mientras que en los Estados Unidos se tendrá que sintonizar fuboTV, Peacock, Amazon Prime Video, Fox Sports y Telemundo Deportes.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 18:00

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 19:00

Argentina, Uruguay y Brasil: 20:00

ET Estados Unidos: 19:00 horas

PT Estados Unidos: 16:00 horas.