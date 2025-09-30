Actualizado:
Mar, 30/09/2025 - 11:20
A qué hora y cómo VER EN VIVO Egipto vs Nueva Zelanda HOY 30 de septiembre - Mundial sub 20
Siga las emociones del partido por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial juvenil.
Egipto y Nueva Zelanda se enfrentarán este martes 30 de septiembre en el Mundial Sub-20 que se disputa en Chile. El compromiso corresponde a la segunda fecha del Grupo A y será determinante para las aspiraciones de ambas selecciones, que debutaron con derrota en la jornada inaugural.
Puede leer: Mundial sub 20: ¿Cómo se definen los clasificados a octavos de final?
El combinado egipcio llega con la urgencia de sumar, luego de caer 2-0 ante Japón en su estreno. El equipo africano mostró destellos de buen fútbol, pero pagó caro sus errores defensivos y ahora sabe que no puede dejar escapar más puntos si quiere seguir en la pelea por la clasificación.
Nueva Zelanda tampoco pudo celebrar en la primera fecha, tras perder 2-1 frente a Chile, el anfitrión del torneo. Los oceánicos tuvieron momentos de resistencia, pero se vieron superados en la parte final del encuentro y ahora buscarán reaccionar ante un rival directo por la tercera posición.
El duelo entre egipcios y neozelandeses se presenta como una final anticipada: quien gane mantendrá opciones de soñar con los octavos de final.
Egipto vs Nueva Zelanda: cómo VER EN VIVO HOY martes 30 de septiembre
El partido Egipto vs Nueva Zelanda por la segunda fecha del Mundial sub 20 se disputará este martes 30 de septiembre a partir de las 17:00 (hora local). El duelo se podrá ver en Directv Sports y sus emociones se podrán seguir a través de Antena2.com.
Horarios del partido:
Colombia, Perú y Ecuador: 15:00
Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:00
Bolivia y Venezuela: 16:00
Estados Unidos: 14:00 (D.C. y Florida) - 15:00 (Chicago) - 12:00 (Los Ángeles)
México: 14:00
España: 22:00
Fuente
Antena 2