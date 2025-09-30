A qué hora y cómo VER EN VIVO Egipto vs Nueva Zelanda HOY 30 de septiembre - Mundial sub 20

Egipto y Nueva Zelanda se enfrentarán este martes 30 de septiembre en el Mundial Sub-20 que se disputa en Chile. El compromiso corresponde a la segunda fecha del Grupo A y será determinante para las aspiraciones de ambas selecciones, que debutaron con derrota en la jornada inaugural.

El combinado egipcio llega con la urgencia de sumar, luego de caer 2-0 ante Japón en su estreno. El equipo africano mostró destellos de buen fútbol, pero pagó caro sus errores defensivos y ahora sabe que no puede dejar escapar más puntos si quiere seguir en la pelea por la clasificación.

Nueva Zelanda tampoco pudo celebrar en la primera fecha, tras perder 2-1 frente a Chile, el anfitrión del torneo. Los oceánicos tuvieron momentos de resistencia, pero se vieron superados en la parte final del encuentro y ahora buscarán reaccionar ante un rival directo por la tercera posición.

El duelo entre egipcios y neozelandeses se presenta como una final anticipada: quien gane mantendrá opciones de soñar con los octavos de final.