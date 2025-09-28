A qué hora y cómo VER EN VIVO Iitalia vs. Australia, Mundial sub 20 HOY 28 de septiembre

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Iitalia vs. Australia

El partido de la fecha 1 en la fase de grupos del Mundial de la FIFA Sub-20 del 2025 se llevará a cabo este domingo 28 de septiembre a partir de las 3:00 p.m., duelo que en Colombia y Latinoamérica se podrá ver por DirecTV Sports.

Para México se podrá disfrutar del compromiso por Amazon Prime Video y por ViX, señal en ‘streaming’ que también transmitirá el partido para países de Centroamérica, mientras que en Estados Unidos se tendrá que sintonizar Peacock, Amazon Prime Video y Telemundo Deportes.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 15:00

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 16:00

Argentina, Uruguay y Brasil: 17:00

ET Estados Unidos: 16:00 horas

PT Estados Unidos: 13:00 horas.