A qué hora y cómo VER EN VIVO Iitalia vs. Australia, Mundial sub 20 HOY 28 de septiembre
Es el debut del equipo 'Azurri' en la fase de grupos del certamen orbital.
Hora y canal de TV para ver EN VIVO Iitalia vs. Australia
El partido de la fecha 1 en la fase de grupos del Mundial de la FIFA Sub-20 del 2025 se llevará a cabo este domingo 28 de septiembre a partir de las 3:00 p.m., duelo que en Colombia y Latinoamérica se podrá ver por DirecTV Sports.
Para México se podrá disfrutar del compromiso por Amazon Prime Video y por ViX, señal en ‘streaming’ que también transmitirá el partido para países de Centroamérica, mientras que en Estados Unidos se tendrá que sintonizar Peacock, Amazon Prime Video y Telemundo Deportes.
Más horarios para ver el partido:
Colombia, Perú y Ecuador: 15:00
Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 16:00
Argentina, Uruguay y Brasil: 17:00
ET Estados Unidos: 16:00 horas
PT Estados Unidos: 13:00 horas.
