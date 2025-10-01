A qué hora y cómo VER EN VIVO Italia vs Cuba HOY miércoles 1 de octubre - Mundial sub 20
Siga las emociones del partido válido por la segunda fecha del grupo D de la Copa del Mundo juvenil.
Italia y Cuba se enfrentarán este miércoles 1 de octubre en un duelo correspondiente a la segunda fecha del Grupo D en el Mundial de Clubes. El compromiso tendrá un matiz decisivo, pues ambos equipos necesitan sumar para mantenerse con opciones claras de avanzar a la siguiente fase.
La selección de Cuba llega golpeada tras caer 1-3 en su debut frente a Argentina. Aunque mostró momentos de resistencia, no pudo sostener el ritmo del partido y ahora tendrá que reaccionar ante un rival de mayor jerarquía si quiere evitar complicaciones tempranas en el torneo.
Italia, por su parte, debutó con pie derecho al imponerse 1-0 sobre Australia en un compromiso muy cerrado. El conjunto europeo mostró solidez defensiva y eficacia en los momentos clave, factores que buscará repetir para acercarse a la clasificación a los octavos de final.
Cabe recordar que a la siguiente ronda avanzan las dos mejores selecciones de cada grupo y las cuatro mejores terceras, por lo que cada punto será vital en la lucha por seguir en competencia.
Italia vs Cuba: cómo VER EN VIVO HOY miércoles 1 de octubre
El partido Italia vs Cuba por la segunda fecha del Mundial sub 20 se disputará este miércoles 1 de octubre a partir de las 17:00 (hora local). El duelo se podrá ver en Directv Sports y sus emociones se podrán seguir a través de Antena2.com.
Horarios del partido:
Colombia, Perú y Ecuador: 15:00
Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:00
Bolivia y Venezuela: 16:00
Estados Unidos: 14:00 (D.C. y Florida) - 15:00 (Chicago) - 12:00 (Los Ángeles)
México: 14:00
España: 22:00