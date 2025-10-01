A qué hora y cómo VER EN VIVO Italia vs Cuba HOY miércoles 1 de octubre - Mundial sub 20

Italia y Cuba se enfrentarán este miércoles 1 de octubre en un duelo correspondiente a la segunda fecha del Grupo D en el Mundial de Clubes. El compromiso tendrá un matiz decisivo, pues ambos equipos necesitan sumar para mantenerse con opciones claras de avanzar a la siguiente fase.

La selección de Cuba llega golpeada tras caer 1-3 en su debut frente a Argentina. Aunque mostró momentos de resistencia, no pudo sostener el ritmo del partido y ahora tendrá que reaccionar ante un rival de mayor jerarquía si quiere evitar complicaciones tempranas en el torneo.

Italia, por su parte, debutó con pie derecho al imponerse 1-0 sobre Australia en un compromiso muy cerrado. El conjunto europeo mostró solidez defensiva y eficacia en los momentos clave, factores que buscará repetir para acercarse a la clasificación a los octavos de final.

Cabe recordar que a la siguiente ronda avanzan las dos mejores selecciones de cada grupo y las cuatro mejores terceras, por lo que cada punto será vital en la lucha por seguir en competencia.