A qué hora y cómo VER EN VIVO Japón vs. Egipto, Mundial sub 20 HOY 27 de septiembre

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Japón vs. Egipto

El partido de la fecha 1 del Mundial de la FIFA Sub-20 del 2025 se llevará a cabo este sábado 27 de septiembre a partir de las 3:00 p.m., duelo que en Colombia se podrá ver por Amazon Prime Video y DirecTV Sports, esta última señal también transmitirá el compromiso para Latinoamérica.

Para México se podrá disfrutar del compromiso por Amazon Prime Video y por ViX, señal en ‘streaming’ que también transmitirá el partido para países de Centroamérica, mientras que en Estados Unidos se tendrá que sintonizar fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, Amazon Prime Video, FOX One y Fox Soccer Plus.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 15:00

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 16:00

Argentina, Uruguay y Brasil: 17:00

ET Estados Unidos: 16:00 horas

PT Estados Unidos: 13:00 horas.