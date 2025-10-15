Cargando contenido

Marruecos vs Francia EN VIVO
Mundial Sub 20
Actualizado:
Mié, 15/10/2025 - 10:56

A qué hora y cómo VER EN VIVO Marruecos vs Francia HOY miércoles 15 de octubre - Mundial sub 20

Siga las emociones de la primera semifinal del Mundial sub 20.

Marruecos y Francia protagonizarán una de las semifinales del Mundial sub 20, en un duelo que promete goles. El partido se disputará este miércoles a las 17:00 (hora chilena), con el pase a la gran final en juego y dos selecciones que firmaron una fase de grupos muy diferente, pero llegan a las 'semis' con la misma ilusión.

El conjunto marroquí ha sido una de las sorpresas del torneo. Terminó primero del grupo C, mostrando solidez y orden táctico. En las fases finales, eliminó a Corea del Sur en octavos y luego dio un golpe de autoridad al dejar en el camino a Estados Unidos en cuartos de final, consolidándose como una de las revelaciones del certamen.

Por su parte, Francia no tuvo un inicio brillante, pero fue de menos a más. Terminó tercera del grupo E, y a partir de ahí mostró su mejor versión, venciendo a Japón y Noruega en rondas eliminatorias.

El ganador de este compromiso se enfrentará al vencedor entre Colombia y Argentina en la gran final del Mundial sub 20. El partido para definir al campeón del torneo será el próximo domingo en el Nacional de Santiago.

Marruecos vs Francia: cómo VER EN VIVO HOY miércoles 15 de octubre

El partido Marruecos vs Francia por las semifinales del Mundial sub 20 se disputará este miércoles 15 de octubre a partir de las 17:00 (hora local). El duelo se podrá ver en Directv, beIN Sports, TOD, SNTR Live, FIFA+, Teledeporte y RTVE Play, y sus emociones se podrán seguir a través de Antena2.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 15:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:00

Bolivia y Venezuela: 16:00

Estados Unidos: 14:00 (D.C. y Florida) - 15:00 (Chicago) - 12:00 (Los Ángeles)

México: 14:00

España: 22:00

