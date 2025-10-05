Cargando contenido

Colombia vs Nigeria EN VIVO
AFP y Canva
Mundial Sub 20
Actualizado:
Dom, 05/10/2025 - 12:19

A qué hora y cómo VER EN VIVO Nigeria vs Colombia HOY domingo 5 de octubre - Mundial sub 20

Siga la tercera fecha de la Copa del Mundo juvenil y la conformación de los cruces de octavos de final.

La Selección Colombia enfrenta este este domingo 5 de octubre a Nigeria por la tercera fecha del grupo F en el Mundial Sub 20, en un duelo clave para definir su posición con miras a los octavos de final. El compromiso se disputará a las 6:00 de la tarde, hora colombiana.

El conjunto dirigido por César Torres llega a este encuentro con cuatro puntos y como líder del grupo, luego de vencer a Arabia Saudita y de empatar contra Noruega. Los colombianos han mostrado solidez defensiva y un juego colectivo que ilusiona.

Por su parte, Nigeria ocupa la tercera casilla con tres unidades, tras derrotar a Arabia Saudita y perder contra Noruega. Los africanos se caracterizan por su velocidad y potencia física, factores que intentarán imponer ante los sudamericanos.

El encuentro promete ser intenso y con mucho en juego, ya que un triunfo le permitiría a Colombia asegurar la primera posición.

EN VIVO: Nigeria vs Colombia HOY por el Mundial sub 20

Nigeria vs Colombia: cómo VER EN VIVO HOY domingo 5 de octubre

El partido Nigeria vs Colombia por la tercera fecha del Mundial sub 20 se disputará este domingo 5 de octubre a partir de las 20:00 (hora local) y 18:00 de Colombia. El duelo se podrá ver en Canal RCN y RCN App y sus emociones se podrán seguir a través de Antena2.com.

Horarios del partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 18:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:00

Bolivia y Venezuela: 19:00

Estados Unidos: 17:00 (D.C. y Florida) - 18:00 (Chicago) - 15:00 (Los Ángeles)

México: 17:00

España: 01:00

