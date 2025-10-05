A qué hora y cómo VER EN VIVO Nigeria vs Colombia HOY domingo 5 de octubre - Mundial sub 20

La Selección Colombia enfrenta este este domingo 5 de octubre a Nigeria por la tercera fecha del grupo F en el Mundial Sub 20, en un duelo clave para definir su posición con miras a los octavos de final. El compromiso se disputará a las 6:00 de la tarde, hora colombiana.

El conjunto dirigido por César Torres llega a este encuentro con cuatro puntos y como líder del grupo, luego de vencer a Arabia Saudita y de empatar contra Noruega. Los colombianos han mostrado solidez defensiva y un juego colectivo que ilusiona.

Por su parte, Nigeria ocupa la tercera casilla con tres unidades, tras derrotar a Arabia Saudita y perder contra Noruega. Los africanos se caracterizan por su velocidad y potencia física, factores que intentarán imponer ante los sudamericanos.

El encuentro promete ser intenso y con mucho en juego, ya que un triunfo le permitiría a Colombia asegurar la primera posición.