A qué hora y cómo VER EN VIVO Noruega vs Nigeria HOY 29 de septiembre - Mundial sub 20

Nigeria y Noruega abrirán su participación en el Mundial Sub-20 que se disputa en Chile con un partido clave para el futuro del Grupo F. El duelo, correspondiente a la primera fecha, pondrá frente a frente a dos selecciones con estilos diferentes y objetivos claros en la competencia que también comparten con Colombia y Arabia Saudita.

La selección de Nigeria arriba a este compromiso con el rótulo de favorita. Su historial en la categoría y la fortaleza física de sus jugadores la convierten en una de las grandes aspirantes a quedarse con uno de los boletos a octavos de final. Además, el equipo africano llega con la motivación de reafirmar su prestigio en torneos juveniles.

Noruega, por su parte, confía en el talento de una generación que ha venido mostrando crecimiento en las divisiones menores de Europa. El conjunto nórdico quiere sorprender en su estreno y dar un golpe que le permita encaminar la clasificación desde el arranque.

El choque entre nigerianos y noruegos promete intensidad, ritmo y contraste de estilos. Ambos saben que un buen resultado en esta primera salida puede marcar la diferencia en un grupo donde cada punto será determinante para avanzar de ronda.