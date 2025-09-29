Cargando contenido

Noruega vs Nigeria EN VIVO
Noruega vs Nigeria EN VIVO
Pixabay y Canva
Mundial Sub 20
Actualizado:
Lun, 29/09/2025 - 10:43

A qué hora y cómo VER EN VIVO Noruega vs Nigeria HOY 29 de septiembre - Mundial sub 20

Estas dos selecciones integran el grupo F, junto a Colombia y Arabia Saudí.

Nigeria y Noruega abrirán su participación en el Mundial Sub-20 que se disputa en Chile con un partido clave para el futuro del Grupo F. El duelo, correspondiente a la primera fecha, pondrá frente a frente a dos selecciones con estilos diferentes y objetivos claros en la competencia que también comparten con Colombia y Arabia Saudita.

Puede leer: Selección Colombia: confirman titular contra Arabia HOY por el Mundial sub 20

La selección de Nigeria arriba a este compromiso con el rótulo de favorita. Su historial en la categoría y la fortaleza física de sus jugadores la convierten en una de las grandes aspirantes a quedarse con uno de los boletos a octavos de final. Además, el equipo africano llega con la motivación de reafirmar su prestigio en torneos juveniles.

Noruega, por su parte, confía en el talento de una generación que ha venido mostrando crecimiento en las divisiones menores de Europa. El conjunto nórdico quiere sorprender en su estreno y dar un golpe que le permita encaminar la clasificación desde el arranque.

El choque entre nigerianos y noruegos promete intensidad, ritmo y contraste de estilos. Ambos saben que un buen resultado en esta primera salida puede marcar la diferencia en un grupo donde cada punto será determinante para avanzar de ronda.

Noruega vs Nigeria: cómo VER EN VIVO HOY lunes 29 de septiembre

El partido Noruega vs Nigeria por la primera fecha del Mundial sub 20 se disputará este lunes 29 de septiembre a partir de las 17:00 (hora local). El duelo se podrá ver en Directv Sports y sus emociones se podrán seguir a través de Antena2.com.

Horarios del partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 15:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:00

Bolivia y Venezuela: 16:00

Estados Unidos: 14:00 (D.C. y Florida) - 15:00 (Chicago) - 11:00 (Los Ángeles)

México: 14:00

España: 22:00

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Noruega

Imagen
Selección Nigeria

Nigeria

Imagen

Mundial sub 20

Imagen

Señal en vivo

Imagen

Transmisión en vivo

Cargando más contenidos

Fin del contenido