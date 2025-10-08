A qué hora y cómo VER EN VIVO Paraguay vs Noruega HOY miércoles 8 de octubre - Mundial sub 20

Paraguay y Noruega se enfrentan este miércoles por los octavos de final del Mundial sub 20, en un duelo que promete intensidad y estilos opuestos. La Albirroja destaca por su talento ofensivo y su carácter combativo, mientras que los nórdicos llegan con una defensa sólida, aunque con poca efectividad en el ataque.

El equipo paraguayo, dirigido por Antolín Alcaraz, contará nuevamente con Lucas Guiñazú y Enso González, figuras clave que regresan tras cumplir sanción. Enso, jugador del Wolverhampton, será la gran carta ofensiva de un conjunto que dejó buenas sensaciones en la fase de grupos, con una victoria, un empate y una derrota ajustada ante Ucrania.

Noruega, en cambio, confía en su orden táctico y disciplina defensiva. Clasificó como segunda de su grupo tras empatar con Colombia y Arabia Saudita, y vencer a Nigeria en su debut, mostrando un estilo pragmático y paciente.

La clave del partido estará en la creatividad paraguaya frente a la solidez nórdica. Paraguay buscará imponer su ritmo y asegurar el pase a cuartos, mientras Noruega intentará sorprender con su juego directo y efectividad en las pocas opciones que genere.