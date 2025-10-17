Alberto Gamero elogió a la sub 20 y pide a una de las estrellas para la mayores
El actual entrenador del Cali habló tras la derrota en semifinales del Mundial sub 20.
La Selección Colombia sub 20 cerró su participación en el Mundial con una destacada actuación, aunque el final dejó un sabor amargo. El equipo cayó 1-0 ante Argentina en semifinales, en un duelo parejo donde se notó la ausencia de jugadores clave. Pese al esfuerzo, el ya conocido verdugo albiceleste volvió a dejar a Colombia sin la posibilidad de disputar la final.
Las críticas no tardaron en llegar. Algunos señalaron problemas de actitud y falta de confianza, mientras otros prefirieron resaltar lo positivo que dejó el torneo. Entre ellos está Alberto Gamero, actual técnico de Deportivo Cali, quien valoró el trabajo del grupo y destacó el futuro que tienen varios de los jóvenes.
“Queda una muy buena Selección Sub-20”
Gamero, quien ha sido reconocido por su apuesta constante por el talento joven, tuvo bajo su dirección en Millonarios a Neyser Villarreal y Carlos Sarabia, dos jugadores que fueron protagonistas del torneo con la sub 20. Ambos se consolidaron como titulares y mostraron su calidad, pero fueron sancionados y se perdieron la semifinal ante Argentina.
Aun así, el entrenador destacó el nivel mostrado por el equipo y pidió continuidad para este proceso. “A veces pasan cosas que uno no entiende, pero que no vayamos a la final, para mí queda una muy buena Selección sub 20 y hay que seguir dándole camino, juego. Yo veo posibilidades de que algunos de estos jugadores puedan ir al próximo Mundial, eso es ganancia”, afirmó Gamero.
Incluso, se atrevió a mencionar un nombre para el equipo de mayores. “No quiero apretar al profe Lorenzo, pero ahí tenemos a Neyser Villarreal que de pronto mete un par de goles y es goleador del Mundial y hay posibilidad de que esté con los mayores”, señaló.
“Nos falta, pero hay buena Selección”
El técnico samario también aprovechó para hacer una lectura crítica del rendimiento del equipo, sin dejar de reconocer su talento. “A veces nos falta, sí. Pero tenemos una buena Selección, no estoy feliz por jugar el tercer puesto. Hay que mejorar cosas, a ellos les faltó gente importante pero a nosotros el goleador del Mundial, con Neyser ahí habría sido otra cosa. No diré que el lateral lo hizo mal, pero Sarabia venía a un ritmo muy bueno”, comentó.
Gamero lamentó las sanciones y la desconcentración en momentos decisivos. “Nos falta eso, Neyser no podía hacerse sacar una amarilla cuando venía un partido tan importante. Pero en lo deportivo a veces caemos en la trampa. Aún así me gusta esta Selección, ojalá Neyser sea el goleador de este Mundial”, concluyó.