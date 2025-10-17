Alberto Gamero elogió a la sub 20 y pide a una de las estrellas para la mayores

“Queda una muy buena Selección Sub-20”

Gamero, quien ha sido reconocido por su apuesta constante por el talento joven, tuvo bajo su dirección en Millonarios a Neyser Villarreal y Carlos Sarabia, dos jugadores que fueron protagonistas del torneo con la sub 20. Ambos se consolidaron como titulares y mostraron su calidad, pero fueron sancionados y se perdieron la semifinal ante Argentina.

Aun así, el entrenador destacó el nivel mostrado por el equipo y pidió continuidad para este proceso. “A veces pasan cosas que uno no entiende, pero que no vayamos a la final, para mí queda una muy buena Selección sub 20 y hay que seguir dándole camino, juego. Yo veo posibilidades de que algunos de estos jugadores puedan ir al próximo Mundial, eso es ganancia”, afirmó Gamero.

Incluso, se atrevió a mencionar un nombre para el equipo de mayores. “No quiero apretar al profe Lorenzo, pero ahí tenemos a Neyser Villarreal que de pronto mete un par de goles y es goleador del Mundial y hay posibilidad de que esté con los mayores”, señaló.