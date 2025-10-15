Actualizado:
Mié, 15/10/2025 - 22:19
"Alguna vez nos va a tocar" Pibe Valderrama sobre la derrota de Colombia en el Mundial sub 20
El Pibe Valderrama se pronunció en sus redes sociales después de la derrota de la selección.
Uno de los mejores jugadores de la historia no solo de la selección sino de Colombia en general es Carlos el "Pibe" Valderrama, el gran 10 colombiano que siempre ha sido un fiel seguidor de la tricolor se pronunció después de la derrota en las semifinales del Mundial sub 20 y entre groserías envió fuerza para los muchachos.
"Siempre hay una primera vez"
El Pibe siempre ha estado muy pendiente de la selección, en todas sus categorías, y ahora en el Mundial sub 20 no fue la excepción. Después de que Colombia sufriera una dura derrota frente a Argentina que nos privó de jugar nuestra primera final de un Mundial masculino, el 10 de la selección habló en redes sociales y fue muy escéptico con que algún dia nos va a tocar.
Se vio a un Valderrama molesto, pero no con los jugadoras sino con la situación, repetía y repetía, "nos va a tocar, nos va a tocar, nos va a tocar", es cierto algún día nos tocará pero cuando, son muchas generaciones que han tenido la posibilidad y siempre quedamos a un paso de la gloria, pero como dice el Pibe, "siempre hay una primera vez y nos va a tocar, algún día nos va a tocar".
Una gran imagen a futuro
La selección Colombia sub 20 cayó 0-1 ante Argentina en las semifinales del Mundial y se despidió del sueño de llegar a la gran final. Fue un partido muy disputado, con momentos de buen fútbol por parte de ambos equipos, pero la Albiceleste aprovechó mejor su oportunidad y marcó el único gol del encuentro en la segunda mitad. La Tricolor luchó hasta el final, buscando el empate con intensidad, pero no logró romper la defensa rival. A pesar del resultado, el equipo colombiano dejó una gran imagen en el torneo y demostró que tiene una generación con mucho futuro.
Fuente
Antena 2