"Alguna vez nos va a tocar" Pibe Valderrama sobre la derrota de Colombia en el Mundial sub 20

"Siempre hay una primera vez"

El Pibe siempre ha estado muy pendiente de la selección, en todas sus categorías, y ahora en el Mundial sub 20 no fue la excepción. Después de que Colombia sufriera una dura derrota frente a Argentina que nos privó de jugar nuestra primera final de un Mundial masculino, el 10 de la selección habló en redes sociales y fue muy escéptico con que algún dia nos va a tocar.

Se vio a un Valderrama molesto, pero no con los jugadoras sino con la situación, repetía y repetía, "nos va a tocar, nos va a tocar, nos va a tocar", es cierto algún día nos tocará pero cuando, son muchas generaciones que han tenido la posibilidad y siempre quedamos a un paso de la gloria, pero como dice el Pibe, "siempre hay una primera vez y nos va a tocar, algún día nos va a tocar".