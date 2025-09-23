América, Nacional y Millonarios estarán presentes en el Mundial sub 20: Convocados por equipo

Nacional y América los que más aportaron

La selección Colombia sub 20 se ha caracterizado por contar con jugadores sobre todo de la liga local, con equipos que apuestan mucho por los jóvenes sobresalen Nacional y América que son los dos equipos que más jugadores aportaron a la convocatoria.

Nacional aportó tres jugadores, Simón García, Elkin Rivero y Samuel Landázuri, el primero un defensa y los otros dos mediocampistas que aportarán mucho juego en el esquema de la selección.

América por su parte también aportó tres jugadores, Kéner González, Joel Romero y José Cavadía, los tres mediocampistas del equipo de Cali disputarán el mundial sub 20.

Después Millonarios y Fortaleza prestarán cada uno a dos jugadores, Carlos Sarabia y Neiser Villarreal por el azul y Jordan Garcia y Emilio Aristizabal por parte de los 'amix'.

De ahí para abajo todos aportan un solo jugador, destacando equipos como el Arsenal de Inglaterra y Botafogo de Brasil.