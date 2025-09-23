Actualizado:
Mar, 23/09/2025 - 14:38
América, Nacional y Millonarios estarán presentes en el Mundial sub 20: Convocados por equipo
En estos equipos juegan los jugadores de la selección Colombia sub 20.
El mundial sub 20 de la FIFA está a la vuelta de la esquina, habiendo ya jugado el último amistoso previo la selección Colombia se concentra al 100% en este torneo buscando alcanzar un nuevo logro con un equipo que ilusiona al país.
Los jugadores vienen de equipos muy distintos pero todos con la misma ilusión, desde Europa hasta Brasil, en estos equipos juegan los convocados por Cesar Torres para enfrentar la copa del mundo de la categoría.
Nacional y América los que más aportaron
La selección Colombia sub 20 se ha caracterizado por contar con jugadores sobre todo de la liga local, con equipos que apuestan mucho por los jóvenes sobresalen Nacional y América que son los dos equipos que más jugadores aportaron a la convocatoria.
Nacional aportó tres jugadores, Simón García, Elkin Rivero y Samuel Landázuri, el primero un defensa y los otros dos mediocampistas que aportarán mucho juego en el esquema de la selección.
América por su parte también aportó tres jugadores, Kéner González, Joel Romero y José Cavadía, los tres mediocampistas del equipo de Cali disputarán el mundial sub 20.
Después Millonarios y Fortaleza prestarán cada uno a dos jugadores, Carlos Sarabia y Neiser Villarreal por el azul y Jordan Garcia y Emilio Aristizabal por parte de los 'amix'.
De ahí para abajo todos aportan un solo jugador, destacando equipos como el Arsenal de Inglaterra y Botafogo de Brasil.
-
Atlético Huila: 1 jugador
-
Luis Mena (Arquero)
-
-
Arsenal (Inglaterra): 1 jugador
-
Alexei Rojas (Arquero)
-
-
Bragantino (Brasil): 1 jugador
-
Weimar Vivas (Defensa)
-
-
Aston Villa (Inglaterra): 1 jugador
-
Yeimar Mosquera (Defensa)
-
-
Deportivo Pereira: 1 jugador
-
Julián Bazán (Defensa)
-
-
Independiente Medellín: 1 jugador
-
Juan Arizala (Defensa)
-
-
Botafogo (Brasil): 1 jugador
-
Jordan Barrera (Mediocampista)
-
-
Águilas Doradas: 1 jugador
-
Royner Benítez (Mediocampista)
-
-
Sarmiento (Argentina): 1 jugador
-
Jhon Rentería (Delantero)
-
-
Junior: 1 jugador
-
Joel Canchimbo (Delantero)
-
-
AVS (Portugal): 1 jugador
-
Óscar Perea (Delantero)
-
Cuando juega la selección sub 20 en el mundial
La selección Colombia disputará el mundial sub-20 en Chile, debutará frente a Arabia Saudita el 29 de septiembre de 2025 a las 6:00p.m. después jugará contra Noruega el 2 de octubre del mismo año a partir de las 3:00p.m. y cerrará la fase de grupos enfrentando a Nigeria el 5 de octubre a las 6:00p.m. en donde buscará conseguir la clasificación para llegar lo más lejos posible en el certamen.
Fuente
Antena 2