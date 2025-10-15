Argentina encontró solución en nómina: titular vs Colombia en Mundial Sub 20

Se juegan las semifinales del Mundial Sub-20 con un vibrante partido que dará mucho de qué hablar. Argentina enfrenta a Colombia en el Estadio Nacional de Santiago de Chile en busca del paso para la final. Para los argentinos, esto ya es una zona que conocen, mientras que los colombianos apenas juegan esta fase por segunda ocasión.

La ‘Albiceleste’ dejó a un lado a su similar de México en la llave de los cuartos de final. Sin embargo, la definición salió costosa por la sanción para Maher Carrizo que se ganó la segunda tarjeta amarilla en el torneo, además de las lesiones de Álvaro Montoro en los octavos de final, y de Valente Pierani, en dicho encuentro ante los mexicanos.

Para Colombia, el partido también se ve con bajas por la ausencia nada más ni nada menos que de Neiser Villarreal, goleador con cinco goles, Carlos Sarabia y Jordan Barrera, este último quien será esperado hasta el último momento. Con ausencias notables, argentinos y colombianos buscan instalarse en la final en donde esperan por Francia o Marruecos.

LA NÓMINA DE ARGENTINA PARA ENFRENTAR A COLOMBIA

Diego Placente tendrá que reestructurar las líneas por la ausencia de dos extremos y de un zaguero central. Los tres jugadores son titulares. En el caso de Maher Carrizo, regresará a partir del siguiente partido, ya sea en la final o en el tercer y cuarto puesto.

Bajo ese panorama, el entrenador parece ya tener todo definido. Los reemplazos de Valente Pierani, Maher Carrizo y Álvaro Montoro serían Juan Manuel Villalba, quien ingresó en el juego ante México, Mateo Silvetti, que marcó el segundo en los cuartos de final y Gianluca Prestianni respectivamente.

La selección de Argentina tendrá a referentes como Dylan Gorosito, Tomás Pérez, Julio Soler y Alejo Sarco, además de Gianluca Prestianni ya mencionado. Muchos de ellos juegan en el exterior, lo que representa un equipo sumamente competitivo línea por línea.

Así las cosas, el entrenador Diego Placente tendría el siguiente onceno a disposición para enfrentar a Colombia en la llave de semifinales, Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Mateo Silvetti y Alejo Sarco.

LA ESTADÍSTICA QUE AYUDA A ARGENTINA DE CARA A LA SEMIFINAL

Quien gane clasificará a la final y Argentina cuenta con una pequeña ventaja en este enfrentamiento ante Colombia. Cada partido tiene una nueva historia y esta no será la excepción. Sin embargo, mirando los últimos resultados, los argentinos se han mantenido invictos contra los colombianos en este ciclo mundialista.

La primera ocasión fue en la fase de grupos del Sudamericano Sub-20 en el que inició ganando Colombia con gol de Óscar Perea y minutos después, Claudio ‘Diablito’ Echeverri marcó el empate para evitar una derrota. Posteriormente, se vieron en la fase final, juego en el que los argentinos sacaron el resultado con gol de Ian Subiabre.