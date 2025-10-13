Argentina se desarmó contra Colombia: fuerte contratiempo en Mundial Sub 20

Colombia selló la clasificación para las semifinales del Mundial Sub-20 después de haber propinado el duro golpe a las ilusiones de España, selección que había eliminado en semifinales a los colombianos hace 22 años. Horas más tarde, Argentina superó a México, y se verá con los colombianos en esa instancia.

La ‘Albiceleste’ tendrá que superar la serie de las semifinales para sellar la clasificación para la final en donde se podría enfrentar contra Francia o frente a Marruecos, esta última que ha sido la gran sorpresa siguiendo la línea de la selección absoluta que enamoró en Catar 2022 y que espera hacer lo mismo en el 2026.

Pero, más allá de la alegría por parte de Argentina y de Diego Placente, la selección argentina tendrá que mover varios nombres en la nómina, dado que habrá tres ausencias entre amarillas y lesiones de fichas claves. Colombia también sufre dos bajas, ambas por amonestaciones.

LAS TRES BAJAS DE ARGENTINA PARA ENFRENTAR A COLOMBIA

Por los lados de César Torres y de la Selección Colombia, no podrán contar ni con Neiser Villarreal ni con Carlos Sarabia. El goleador con cinco goles del combinado nacional se perderá el juego por acumulación de amarillas, al igual que el lateral derecho.

En ese sentido, Argentina también sufre bastante en la previa del compromiso. Pues, Diego Placente y sus dirigidos no podrán contar con uno de los grandes referentes como lo es Maher Carrizo que acumuló tarjetas amarillas y se perderá este encuentro. Volverá para el tercer y cuarto puesto o para la final pase lo que pase en las semifinales.

Sumado a lo de Maher Carrizo, Argentina también suma dos bajas sensibles por lesiones, que, seguramente se perderán lo que resta del Mundial Sub-20. No estarían en la semifinal ni en la definición del título o del podio.

Uno es Álvaro Montoro, volante ofensivo de Botafogo que sufrió una fractura de clavícula en los octavos de final frente a Nigeria, mientras que Valente Pierani, uno de los referentes en la zaga central tampoco estará, dado que el zaguero se lesionó con un esguince en la rodilla.

Argentina pierde a dos jugadores claves en lo que resta de la competencia y esto puede incidir directamente con la intención de sellar el paso a la final y con la necesidad de quedarse con el título privando a la Selección Colombia nuevamente en la instancia de las semifinales.

El partido será el miércoles 15 de octubre a partir de las 6 de la tarde hora de Colombia. Argentinos y colombianos sufren de más, pero la ‘Albiceleste’ suma bajas que pueden ser más sensibles para el final del certamen mundialista, pensando en sellar la clasificación para el título.