Argentina vs Australia EN VIVO, 1 de octubre: hora y canal para Mundial Sub 20

Siguen las emociones del Mundial Sub-20 con un vibrante partido entre Argentina que quiere sellar su paso para los octavos de final, dado que la victoria podría dejarlos listos en la siguiente instancia. Los argentinos sumaron de a tres contra Cuba. Por su parte, Australia jugará en busca de reivindicarse.

Australia arrancó el Mundial Sub-20 con una derrota en manos de Italia en un gran partido que los italianos sacaron adelante desde el punto penal y se llevaron los primeros tres puntos. Los australianos tendrán que reivindicarse con la necesidad de llevarse su primer triunfo en la competencia orbital.

Si Argentina suma de a tres contra Australia, el cuadro ‘Albiceleste’ daría el golpe en la Copa del Mundo y sellaría su paso para las siguientes instancias del Mundial. La necesidad es poder pasar a las fases finales con jugadores como Alejo Sarco e Ian Subiabre, dos armas en el ataque que darán de qué hablar a lo largo de este torneo y que ya iniciaron sus caminos con goles en la primera fecha ante Cuba.

ARGENTINA VS AUSTRALIA EN EL MUNDIAL SUB-20 POR LA SEGUNDA FECHA DEL GRUPO D: HORA Y CANAL PARA VER EL PARTIDO

Nueva fecha de la Copa del Mundo Sub-20 con el partido entre Argentina vs Australia en un duelo de realidades distintas. La ‘Albiceleste’ sellará la clasificación con la victoria que ya Italia selló su paso a los octavos de final, mientras que los australianos tendrán que dar el golpe para no quedarse atrás. El partido podrá verse por DSports a las 6 de la tarde en horas de Colombia.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO

Colombia, Ecuador y Perú: 6:00 P.M.

México: 5:00 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 7:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 8:00 P.M.