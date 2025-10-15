Actualizado:
Mié, 15/10/2025 - 18:03
EN VIVO: Argentina vs COLOMBIA en el Mundial sub-20
Se disputa la semifinal del Mundial sub-20.
Colombia y Argentina disputan la semifinal del Mundial sub-20.
El encuentro de los dirigidos por César Torres se vive en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.
Siga Argentina vs COLOMBIA EN VIVO 15 de octubre: semifinal del Mundial sub-20
El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en el Canal RCN y la App del Canal RCN.
Horarios del partido
Colombia, Ecuador y Perú: 18:00
Bolivia, Chile y Venezuela: 19:00
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 20:00
EN VIVO ⚽ | Argentina vs. Colombia - Mundial Chile Sub 20 - 2025
Fuente
Antena 2