Mundial Sub 20
Actualizado:
Mié, 15/10/2025 - 18:03

EN VIVO: Argentina vs COLOMBIA en el Mundial sub-20

Se disputa la semifinal del Mundial sub-20.

Colombia y Argentina disputan la semifinal del Mundial sub-20.

El encuentro de los dirigidos por César Torres se vive en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Siga Argentina vs COLOMBIA EN VIVO 15 de octubre: semifinal del Mundial sub-20

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en el Canal RCN y la App del Canal RCN.

Horarios del partido 

Colombia, Ecuador y Perú: 18:00

Bolivia, Chile y Venezuela: 19:00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 20:00

EN VIVO ⚽ | Argentina vs. Colombia - Mundial Chile Sub 20 - 2025
Antena 2
