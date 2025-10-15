Colombia y Argentina disputan la semifinal del Mundial sub-20.

El encuentro de los dirigidos por César Torres se vive en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Siga Argentina vs COLOMBIA EN VIVO 15 de octubre: semifinal del Mundial sub-20

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en el Canal RCN y la App del Canal RCN.

Horarios del partido

Colombia, Ecuador y Perú: 18:00

Bolivia, Chile y Venezuela: 19:00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 20:00