Argentina vs Nigeria EN VIVO hora y canal para ver el Mundial sub 20

Argentina Sub 20 llega al encuentro tras una fase de grupos en la que mostró ambición y buen manejo del balón, asegurando su lugar entre los primeros del grupo con actuaciones destacadas. Su victoria ante Italia por 1-0 fue clave para terminar líderes, gracias a un gol de Gorosito que selló el triunfo en momentos decisivos. El equipo comandado por Diego Placente ha acompañado ese resultado con intensidad en la presión ofensiva, precisión en los pases finales y variantes en ataque que han sido decisivas para imponer su estilo. Ahora enfrentan una prueba mayor ante Nigeria, con la obligación de mantener su nivel para avanzar y demostrar que pueden sostenerse también bajo presión en instancias decisivas.

Nigeria Sub 20 llega a los octavos de final tras sortear una fase de grupos con resultados mezclados pero suficientes para continuar en el torneo. Perdieron en su primer partido ante Noruega 1-0, luego vinieron de atrás para vencer a Arabia Saudita 3-2, y empataron 1-1 frente a Colombia en su último choque para avanzar entre los mejores terceros. Esa irregularidad les ha obligado a mostrarse resilientes, confiando en su capacidad ofensiva para generar ocasiones cuando les cuesta el control del balón, además de reforzar la disciplina en defensa. En este tipo de partidos eliminatorios, Nigeria tendrá que apostar por su carácter, desgaste físico y aprovechar errores rivales si quiere dar la sorpresa frente a una Argentina que parece llegar con mejor ritmo.