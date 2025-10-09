Así le ha ido a Colombia en cuartos de final del Mundial sub 20: Solo una victoria

6 clasificaciones previas, solo una victoria

La selección Colombia ha llegado a cuartos de final del Mundial sub 20 en 7 ocasiones con la conseguida este año, de las 6 que ya se han jugado los resultados no han sido favorables, ya que en 5 hemos caído en esta ronda y solo una vez se logró clasificar marcando así la mejor participación histórica del país en el torneo. Así nos ha ido:

En 1985 Colombia sufrió su peor derrota del torneo cuando Brasil nos eliminó con un abultado resultado de 6-0.

En 1989 cuatro años después volvimos a llegar a cuartos pero esta vez fue Portugal quien nos eliminó en un partido parejo que terminó 1-0.

2003 es la mejor participación histórica de Colombia en un Mundial sub 20 cuando quedó tercera y en cuartos se impuso a Emiratos Árabes Unidos por 1-0.

En 2011 México eliminó a Colombia con un contundente 3-1.

En el Mundial de 2019 la selección llegaba en un muy buen momento pero Ucrania sorprendió eliminando a Colombia con un muy apretado 1-0.

En la última edición que fue en 2023 también se terminó la ilusión en esta ronda cuando Italia nos venció por 3-1.