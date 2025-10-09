Actualizado:
Así le ha ido a Colombia en cuartos de final del Mundial sub 20: Solo una victoria
Así le ha ido a Colombia en los cuartos de final que ha participado en la historia de los mundiales sub 20.
La selección Colombia clasificó a cuartos de final del Mundial sub 20 después de imponerse 3-1 a Sudáfrica con gol de Canchimbo y dos goles de Néiser Villarreal, los dirigidos por César Torres ahora se preparan para enfrentar a la selección española en la siguiente ronda en busca de una histórica clasificación a semifinales. Con el sueño y la ilusión intacta esta generación busca quedar en la historia del país y tienen un objetivo claro, ser campeones del mundo, pero primero tienen que superar la ronda de cuartos que tan complicada se le ha hecho a Colombia a lo largo de la historia.
Así le ha ido a la selección en cuartos de final en todas las ediciones en las que ha participado en un Mundial sub 20.
6 clasificaciones previas, solo una victoria
La selección Colombia ha llegado a cuartos de final del Mundial sub 20 en 7 ocasiones con la conseguida este año, de las 6 que ya se han jugado los resultados no han sido favorables, ya que en 5 hemos caído en esta ronda y solo una vez se logró clasificar marcando así la mejor participación histórica del país en el torneo. Así nos ha ido:
En 1985 Colombia sufrió su peor derrota del torneo cuando Brasil nos eliminó con un abultado resultado de 6-0.
En 1989 cuatro años después volvimos a llegar a cuartos pero esta vez fue Portugal quien nos eliminó en un partido parejo que terminó 1-0.
2003 es la mejor participación histórica de Colombia en un Mundial sub 20 cuando quedó tercera y en cuartos se impuso a Emiratos Árabes Unidos por 1-0.
En 2011 México eliminó a Colombia con un contundente 3-1.
En el Mundial de 2019 la selección llegaba en un muy buen momento pero Ucrania sorprendió eliminando a Colombia con un muy apretado 1-0.
En la última edición que fue en 2023 también se terminó la ilusión en esta ronda cuando Italia nos venció por 3-1.
Esta vez será España
Desde la previa del Mundial los convocados ya estaban muy ilusionados con hacer un buen papel en este torneo, incluso el capitán en una entrevista con los medios oficiales FIFA aseguró que el sueño es ser campeón, pero para eso ahora toca superar a España, una selección que suele ser muy fuerte pero que en este torneo no llega con su once de gala y no ha podido mostrar un futbol muy vistoso.
Colombia llega con la ilusión intacta y con la fe de poner un pie entre las 4 mejores selecciones juveniles del mundo, el partido será el 11 de octubre a partir de las 3:00p.m. hora colombiana.
Fuente
Antena 2