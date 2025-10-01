Brasil y España sufren de más: cuentas para clasificar a octavos en Mundial Sub 20

Este miércoles primero de octubre se jugó la segunda fecha del Grupo C del Mundial Sub-20. Por un lado, España abrió la jornada enfrentando a México, mientras que Brasil tuvo su turno a segunda hora con un vibrante encuentro frente a Marruecos que, sin duda alguna, se ha convertido en la revelación de la Copa del Mundo.

Vea también: Confirman el primer convocado de Lorenzo para fecha FIFA: hay sorpresa

Y no es para menos, pues, desde el Mundial del 2022, Marruecos dejó claro con argumentos que está para cosas grandes al ser semifinalista en Catar. Además, en esta edición juvenil, tampoco hay sorpresas con la selección africana que tiene una proyección enorme para el futuro del combinado nacional, especialmente cuando se viene la cita orbital de mayores en Estados Unidos, Canadá y México.

España enfrentó a México después de la dura derrota contra Marruecos en la primera jornada. Con la necesidad de reponerse, Gilberto Mora les dio el golpe a los europeos con un gol en la primera media hora. Antes de que acabara la primera parte, Pablo García logró empatar el juego. Sobre el final del partido, Iker Bravo puso el segundo para los españoles y Mora, de 16 años, puso el 2-2 definitivo.

Por su parte, Marruecos volvió a dar el golpe nada más ni nada menos que contra Brasil que está en problemas para sellar la clasificación. Los africanos se quedaron con la victoria con un marcador de 2-1 gracias a Othmane Maamma y Yassir Zabiri. Los sudamericanos descontaron agónicamente con Iago da Silva. Con estos resultados, brasileños y españoles quedaron al borde de la eliminación.

BRASIL Y ESPAÑA SE ELIMINAN EN LA ÚLTIMA FECHA: LAS CUENTAS ESPAÑOLAS

Infortunadamente, en la última fecha, Brasil y España chocarán con realidades similares y con un panorama muy complejo, dado que se eliminarán entre sí. Mientras tanto, Marruecos que lidera y que ya clasificó deberá enfrentar a México que tiene ilusiones de clasificar.

España suma una unidad gracias al empate con México. En el caso de los ibéricos tendrán que superar a Brasil en la última fecha y que los mexicanos no superen a Marruecos. De esa manera, alcanzarán cuatro puntos y clasificarían segundos detrás de los marroquíes que harían puntaje perfecto si eso sucede.

Le puede interesar: Mourinho salió en defensa de Richard Ríos: decisión tras autogol contra Chelsea

Si España vence a Brasil y México le gana a Marruecos, entonces habría que ver la diferencia de gol con respecto a los diferentes participantes del Mundial para intentar clasificar como uno de los cuatro mejores terceros que pueden llegar a los octavos de final.

La victoria sería la única forma de clasificar, dado que, en caso de empatar con Brasil, los brasileños tienen mejor diferencia de gol. Pues, el primer ítem de desempate en caso de igualdad en tabla de posiciones es por enfrentamiento directo. Bajo ese panorama, si reparten puntos en la tercera fecha, habría que ver diferencia goleadora y los sudamericanos están mejor en ese componente.

LAS CUENTAS DE BRASIL PARA SELLAR LA CLASIFICACIÓN

El escenario de Brasil es justamente el mismo que el de España. Los brasileños tendrán que superar a los españoles y que México no sume de a tres en el partido contra Marruecos. De esa forma, la ‘Canarinha’ clasificaría segunda con cuatro puntos.

Lea también: Sinner quiere destronar a Alcaraz: salió campeón en el China Open

También podrían clasificar como mejor tercera si Brasil vence a España y si México se queda con el partido contra Marruecos habría que ver la diferencia goleadora y el puntaje con respecto a otros terceros para ver si es unjo de los cuatro que puede instalarse en la siguiente fase.

En caso de empate entre Brasil y España, necesitarán que haya un triunfo de Marruecos contra México con varios goles para que brasileños y españoles se ilusionen con la clasificación ya sea como segundo o como tercero.