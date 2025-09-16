Actualizado:
Camino a Chile: la Sub-20 de Colombia se prepara para su debut mundialista
La sub-20 se prepara para lo que será el Mundial sub-20 Chile 2025.
La selección Colombia sub-20 en semanas estará jugando su primer partido en el mundial de la categoría y para eso preparó un microciclo previo en el que cuentan con la mayor parte de los que serán los convocados para la cita mundialista.
Como preparación para la copa del mundo la selección jugará un amistoso previo frente a Paraguay en el que el entrenador buscará encontrar el equipo para jugar en el certamen.
Amistoso previo al mundial
El equipo dirigido por Cesar Torres se prepara con vistas al mundial Sub-20 en el que harán su debut el lunes 29 de septiembre frente a Arabia Saudita, en la previa la selección Colombia enfrentará a Paraguay en lo que será un partido ideal para darle rodaje a todos los jugadores y así terminar de definir la lista de convocados definitiva.
El rival Paraguay será otro de los equipos participantes del mundial de la categoría, enfrentarán a Corea del Sur, Ucrania y Panamá en el certamen. Las dos selecciones se enfrentaron en el sudamericano que los clasificó a la copa del mundo en donde los colombianos se impusieron con un contundente 4-0 que les sirvió para quedar por encima en la tabla de posiciones. En los últimos cinco encuentros entre los dos seleccionados Colombia no ha perdido con la selección paraguaya cosechando dos triunfos y tres empates.
Cuando juega la selección sub-20 en el mundial
La selección Colombia disputará el mundial sub-20 en Chile, debutará frente a Arabia Saudita el 29 de septiembre de 2025 a las 6:00p.m. después jugará contra Noruega el 2 de octubre del mismo año a partir de las 3:00p.m. y cerrará la fase de grupos enfrentando a Nigeria el 5 de octubre a las 6:00p.m. en donde buscará conseguir la clasificación para llegar lo más lejos posible en el certamen.
