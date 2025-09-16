Camino a Chile: la Sub-20 de Colombia se prepara para su debut mundialista

Amistoso previo al mundial

El equipo dirigido por Cesar Torres se prepara con vistas al mundial Sub-20 en el que harán su debut el lunes 29 de septiembre frente a Arabia Saudita, en la previa la selección Colombia enfrentará a Paraguay en lo que será un partido ideal para darle rodaje a todos los jugadores y así terminar de definir la lista de convocados definitiva.

El rival Paraguay será otro de los equipos participantes del mundial de la categoría, enfrentarán a Corea del Sur, Ucrania y Panamá en el certamen. Las dos selecciones se enfrentaron en el sudamericano que los clasificó a la copa del mundo en donde los colombianos se impusieron con un contundente 4-0 que les sirvió para quedar por encima en la tabla de posiciones. En los últimos cinco encuentros entre los dos seleccionados Colombia no ha perdido con la selección paraguaya cosechando dos triunfos y tres empates.