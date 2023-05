Cárdenas no se conforma y le manda mensaje a sus jugadores: "No podemos estar así"

Colombia debutó con victoria ante Israel en el Mundial Sub 20. El conjunto dirigido por Héctor Cárdenas pasó bastante trabajo para quedarse con el triunfo en el inicio del Grupo C. Sin embargo, las actuaciones de Marquines y el gol de Gustavo Puerta terminaron inclinando la balanza.

Ahora, el onceno tricolor jugará en busca de la clasificación para octavos de final. El combinado nacional se medirá ante Japón en el duelo de ganadores de la primera jornada. Los nipones derrotaron a Senegal por la mínima y buscarán hacerse con el liderato de la zona.

En la previa del duelo ante los asiáticos, el entrenador colombiano aprovechó para mandarle un mensaje a sus dirigidos. Cárdenas señaló que Colombia no puede repetir los errores cometidos ante Israel y manifestó que de ser necesario hará cambios en la plantilla.

Análisis de Japón

“Conociendo a Japón, rival que hemos enfrentado, sabemos de su cultura táctica, organización que tienen y lo disciplinados que siempre son durante todo el juego. Es un partido para nosotros más importante porque en la medida en que se gana y se está cerca de obtener un cupo para la siguiente fase, se vuelve mucho más complejo para todas las selecciones.

Falencias a mejorar

“Tenemos que ser mucho más eficientes cuando defendemos. En la organización defensiva tuvimos aspectos que ahora estamos corrigiendo: en el inicio del juego del rival, cómo presionamos; no podemos sufrir los partidos, en este caso Miguel (Marquinez) tuvo una presentación muy destacada, pero no debe ser la constante del equipo, que en repetidas ocasiones nos lleguen de la manera como nos llegó Israel. El equipo no puede sufrir tantas opciones claras de gol”.

Cambios en la nómina

“Hay que analizar muy bien lo que es cada competencia. Sí uno va identificando y la competencia lo va marcando, pero cuando hay que hacer ajustes desde el funcionamiento o el posicionamiento de nuestros jugadores lo vamos a hacer en el momento que corresponda”.

Por ahora, el combinado nacional se alista para lo que será el partido por la segunda fecha de la Copa del Mundo Sub 20. Colombia se medirá a Japón este miércoles 24 de mayo desde las 04:00 p.m.