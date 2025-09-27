César Torres abrió dudas con Neiser Villarreal en Mundial Sub 20: ¿Titular?

Este sábado 27 de septiembre arrancarán las emociones del Mundial Sub-20 que se desarrollará en Chile. Colombia aseguró su lugar después de un buen presente en el Sudamericano de la categoría y confirmó su presencia sumándose al podio en el tercer puesto de la competencia.

En ese Sudamericano Sub-20, César Torres se 'casó' nada más ni nada menos que con Neiser Villarreal como el delantero titular y el goleador tumaqueño le respondió a la confianza con ocho tantos, una cifra que lo dejó como el máximo artillero en solitario del certamen.

Sin embargo, como una de las novedades en este Mundial Sub-20, César Torres decidió convocar a Emilio Aristizábal, que, acompañado del buen nivel de Fortaleza, el hijo de Víctor Hugo ha logrado demostrar su impacto como goleador y ahora, habrá una dura competencia entre Emilio y Neiser Villarreal.

Justamente, se creería que Neiser Villarreal arranca con una desventaja frente a Emilio Aristizábal, dado que viene de una recuperación de una lesión larga y que no cuenta con la regularidad deseada a lo largo de este segundo semestre con Millonarios. César Torres ultima los detalles para debutar ante Arabia Saudita el lunes 29 de septiembre y dio claves sobre sus dos delanteros.

TORRES NO SE ATREVIÓ A DEFINIR SU DELANTERA PARA EL MUNDIAL SUB-20

Sin duda alguna, las pocas presencias de Neiser Villarreal podrían ser problemáticas para definir al delantero que jugará en el Mundial Sub-20. El goleador del Sudamericano apenas regresó a las sesiones de entrenamiento y ahí estaría el tema con las dudas de alinear a Emilio Aristizábal o a Neiser.

César Torres no se atrevió a definir su delantero para enfrentar a Arabia Saudita, pero dedicó palabras a Emilio y a Neiser. Sobre el atacante de Fortaleza, afirmó que, “viene gozando de un gran presente en Fortaleza, donde ha tenido continuidad y se ha sentido importante, donde es el goleador del equipo”.

Además, destacó las cualidades que llevarán al delantero a ser una pieza clave en el Mundial Sub-20, “es un jugador de calidad, que conecta el juego. Claramente es de una característica muy distinta a todo el equipo que habíamos diseñado, pero siempre pensamos que un buen jugador cabe en cualquier diseño de equipo”.

Por su parte, sobre Neiser, sentenció que ya se recuperó y reveló la disponibilidad del goleador del Sudamericano en este Mundial, “ha culminado su recuperación, está ya disponible para todo el plantel. Viene entrenando hace un par de semanas a la par del equipo. No fue incluido en el último juego con México por obvias precauciones, para que llegue disponible desde el primer juego al Mundial. Ya completó sus ocho semanas de recuperación y ya viene la parte competitiva, que la va a ir adquiriendo en el Mundial”.

En ese sentido, por las cualidades de ambos, César Torres tendrá que acabar con las dudas de quién arrancará como titular en este proceso mundialista con la Selección Colombia. Emilio Aristizábal partiría con la ventaja de estar jugando tanto en Fortaleza como en los amistosos de la selección. Pero, Neiser Villarreal, pese a su lesión, viene de ser el goleador del Sudamericano y esa estadística dice mucho.

EL SUEÑO DE GANAR EL MUNDIAL Y EL GRUPO F

Antes de pensar en ganar la Copa del Mundo, Colombia tiene un grupo complejo. Sobre los rivales, César Torres destacó que, “son muy, muy competitivos los tres. Yo digo que el fútbol a este nivel está muy emparejado, cada uno con características distintas. Arabia Saudí, un equipo muy agresivo defensivamente, muy presionante en algunos momentos, con un juego directo, con poca elaboración, pero muy competitivo.

Noruega, un equipo de juego más posicional, de buena estructura física, de buena dinámica (...) Nigeria es un equipo que conoce todo el mundo, dinámico, intenso, de mucha velocidad, de mucho vértigo competitivo. Entonces son tres rivales de respeto; yo me imagino también que ellos valoran a Colombia con muchas cosas positivas”.

Ganar el Mundial es el único objetivo, “es el sueño, no solo de nosotros, sino de todos los colombianos, poder gritar esa palabra campeón, poder sentirnos ganadores, anexarle un logro tangible a toda esa evolución y esa competitividad y ese talento que tenemos en nuestro país en todas las categorías del fútbol masculino y femenino. Es la responsabilidad que tenemos y el sueño que tenemos, competir este Mundial para ganarlo”.