César Torres destapó una petición que le hizo Néiser antes del Mundial

El episodio se conoció horas después de la actuación del delantero frente a España, encuentro en el que convirtió los tres goles que aseguraron el paso de Colombia a la ronda de los cuatro mejores del torneo. El conjunto nacional alcanzó esta instancia por segunda vez en su historia.

Villarreal, quien forma parte del plantel que representa al país en la cita mundialista juvenil, ha sido una de las principales figuras del campeonato, liderando la tabla de goleadores del equipo. Su rendimiento ha sido determinante para los resultados obtenidos por Colombia en la fase de grupos y en los duelos de eliminación directa.

La Selección Colombia continuará su preparación para las semifinales, donde enfrentará a Argentina, una selección que eliminó a México.