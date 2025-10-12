Actualizado:
Dom, 12/10/2025 - 10:46
César Torres destapó una petición que le hizo Néiser antes del Mundial
Néiser Villarreal está siendo en este momento el goleador del Mundial sub-20.
El entrenador de la Selección Colombia Sub-20, César Torres, reveló este sábado un episodio que involucró al delantero Néiser Villarreal, protagonista en la clasificación del equipo a las semifinales del Mundial Sub-20 tras anotar tres goles en la victoria ante España.
Torres relató que días atrás el jugador lo contactó en medio de una situación personal derivada de un video en el que aparecía con la camiseta del América de Cali, lo que generó controversia entre algunos sectores. “Néiser me llamó llorando cuando cometió el error del video con la camiseta del América. Me pidió no ser más convocado a la Selección”, contó el entrenador.
El técnico añadió que decidió mantener al futbolista en el grupo, resaltando su importancia dentro del plantel nacional.
El episodio se conoció horas después de la actuación del delantero frente a España, encuentro en el que convirtió los tres goles que aseguraron el paso de Colombia a la ronda de los cuatro mejores del torneo. El conjunto nacional alcanzó esta instancia por segunda vez en su historia.
Villarreal, quien forma parte del plantel que representa al país en la cita mundialista juvenil, ha sido una de las principales figuras del campeonato, liderando la tabla de goleadores del equipo. Su rendimiento ha sido determinante para los resultados obtenidos por Colombia en la fase de grupos y en los duelos de eliminación directa.
La Selección Colombia continuará su preparación para las semifinales, donde enfrentará a Argentina, una selección que eliminó a México.
