Actualizado:
Mar, 30/09/2025 - 08:18
César Torres encendió alarmas tras debut de Colombia: "tres no estaban compitiendo"
El entrenador del equipo 'Tricolor' logró un ajustado triunfo en su estreno en el Mundial sub 20.
La Selección Colombia Sub-20 debutó en el Mundial de la categoría que se lleva a cabo en territorio chileno, fue victoria por 1-0 ante Arabia Saudita con gol de Óscar Perea, que aprovechó un robo de balón de Jordan Barrera para luego ganar en velocidad a la defensa rival y empujar el balón dentro de la red.
El equipo ‘Tricolor’, que previo al inicio del certamen orbital fue incluido en la lista de selecciones que pelearán el título, tuvo un partido complicado ante el conjunto asiático, donde no mostró su mejor rendimiento, con falencias defensivas y dificultades para generar ocasiones de peligro.
Lea también: Óscar Perea, de la Selección Colombia sub 20, protagoniza polémica foto
En otras noticias: ¿cuál será el futuro de James Rodríguez?
“Dos o tres jugadores no estaban compitiendo”
Una vez finalizado el compromiso, el técnico César Torres habló en zona mixta con los medios de comunicación y dejó claro que hizo un llamado de atención al entretiempo al considerar un flojo nivel de algunos jugadores.
“Hubo llamado de atención en el entretiempo, a dos o tres que no estaban compitiendo, jugadores que estaban pidiendo falta y no podemos pedir faltas, tenemos que competir y buscar la pelota, debíamos ir a buscar el gol teniendo solidez atrás”, aseguró Torres.
César Torres aceptó que hay mucho por mejorar
El estratega de 49 años confesó que el debut en una competencia orbital siempre es difícil por la ansiedad que se genera previamente, sin embargo, mencionó que para él fue merecido el triunfo, añadiendo que en cada momento motivaba a sus futbolistas a luchar cada pelota con suma vehemencia.
“El equipo compitió, ganó y creo que lo mereció, faltan cosas, pero no es fácil debutar y ganar, la idea es disputar la pelota, ir con vehemencia porque a veces carecemos de eso y bueno cuando lo competimos aflora el talento individual y la idea colectiva, que es lo que nos da resultados”, dijo Torres.
Fuente
Antena 2