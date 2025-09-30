César Torres encendió alarmas tras debut de Colombia: "tres no estaban compitiendo"

La Selección Colombia Sub-20 debutó en el Mundial de la categoría que se lleva a cabo en territorio chileno, fue victoria por 1-0 ante Arabia Saudita con gol de Óscar Perea, que aprovechó un robo de balón de Jordan Barrera para luego ganar en velocidad a la defensa rival y empujar el balón dentro de la red.

El equipo ‘Tricolor’, que previo al inicio del certamen orbital fue incluido en la lista de selecciones que pelearán el título, tuvo un partido complicado ante el conjunto asiático, donde no mostró su mejor rendimiento, con falencias defensivas y dificultades para generar ocasiones de peligro.

