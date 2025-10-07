César Torres le metió presión a Colombia en el Mundial sub 20

La Selección Colombia buscará ante Sudáfrica el paso a los cuartos de final de la Copa del Mundo sub 20, torneo en el cual viene de quedar líder de la zona F con cinco unidades. El entrenador César Torres dispondrá de sus mejores jugadores para cumplir el objetivo.

Inicialmente, hay que mencionar que los africanos llegan como favoritos para ganar la serie de octavos de final, pues si bien terminaron segundos de su grupo, consiguieron seis puntos, y tiene un poderío ofensivo más que interesante.

Por ello, el entrenador colombiano se ha interesado en fortalecer la línea defensiva para el partido venidero, pero también se ha enfocado en brindarle confianza mental a toda la plantilla, y les recordó que el único objetivo es ser campeón del mundo.

Las declaraciones de César Torres previo a Colombia vs Sudáfrica

En diálogo con los medios de comunicación, César Torres, técnico de la Selección Colombia sub 20, manifestó que "lo primordial es mantener nuestra idea de juego. Lo que queremos hacer es buscar superioridades desde el inicio del juego e intentar mantener el control del balón con posesiones, con circulaciones fluidas y metiendo la pelota al área rival para buscar definir".