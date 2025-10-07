Actualizado:
Mar, 07/10/2025 - 15:57
César Torres le metió presión a Colombia en el Mundial sub 20
El seleccionador nacional planifica el partido de este miércoles frente a Sudáfrica.
La Selección Colombia buscará ante Sudáfrica el paso a los cuartos de final de la Copa del Mundo sub 20, torneo en el cual viene de quedar líder de la zona F con cinco unidades. El entrenador César Torres dispondrá de sus mejores jugadores para cumplir el objetivo.
Inicialmente, hay que mencionar que los africanos llegan como favoritos para ganar la serie de octavos de final, pues si bien terminaron segundos de su grupo, consiguieron seis puntos, y tiene un poderío ofensivo más que interesante.
Por ello, el entrenador colombiano se ha interesado en fortalecer la línea defensiva para el partido venidero, pero también se ha enfocado en brindarle confianza mental a toda la plantilla, y les recordó que el único objetivo es ser campeón del mundo.
Las declaraciones de César Torres previo a Colombia vs Sudáfrica
En diálogo con los medios de comunicación, César Torres, técnico de la Selección Colombia sub 20, manifestó que "lo primordial es mantener nuestra idea de juego. Lo que queremos hacer es buscar superioridades desde el inicio del juego e intentar mantener el control del balón con posesiones, con circulaciones fluidas y metiendo la pelota al área rival para buscar definir".
Entre otras cosas, Torres fue claro en que "no hay nerviosismo, siento que crecemos cada día más. Estamos jugando cada vez mejor y el rendimiento está mejorando en lo individual y en lo colectivo".
Además, el DT fue claro en que no hay que ver al rival de turno como superior, pues "la responsabilidad hay que pasársela al rival. Ellos deben de estar preocupados por Colombia. Respetamos a Sudáfrica, pero vamos a salir a buscar el partido".
"No me pasa por la cabeza que este sea el último partido, venimos a jugar siete partidos", dijo el entrenador de la Selección Colombia, recordando que el objetivo es salir campeón del Mundial sub 20, dándole un poco de presión a sus jugadores.
Hora y canal para ver el partido Colombia vs Sudáfrica este miércoles
El juego entre Colombia y Sudáfrica por los octavos de final de la Copa del Mundo sub 20 se disputará este miércoles 8 de octubre a partir de las 2:30 de la tarde (hora colombiana) y se podrá ver en Canal RCN y RCN App, también transmitirá La FM y las emociones se podrán seguir en Antena2.com.
