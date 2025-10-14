César Torres le habló fuerte a Argentina previo a la semifinal

La Selección Colombia sub 20 está concentrada de cara a la semifinal del Mundial sub 20 ante Argentina, que se disputará este miércoles 15 de octubre en el estadio Nacional de Santiago. Los dirigidos por César Torres llegan inspirados tras una campaña brillante, en la que fueron primeros del grupo sobre Noruega, Nigeria y Arabia Saudita, y luego eliminaron a Sudáfrica y España.

Sin embargo, los Cafeteros afrontarán este compromiso con tres bajas sensibles: Néiser Villarreal, Carlos Sarabia y Jordan Barrera no estarán disponibles por sanción y lesión, lo que obligará al cuerpo técnico a mover algunas fichas en la alineación titular.

Declaraciones de César Torres previo a Colombia - Argentina

Torres, en rueda de prensa, fue enfático en mantener la ambición intacta: “Me mueve ganar la semifinal y llevar a mi país a una final y competirla para ganar”, afirmó el entrenador, quien ha logrado consolidar a Colombia como una de las selecciones más sólidas del certamen.

El DT destacó además el respeto por el rival, pero sin renunciar a la confianza: “Sé que va a ser un lindo juego, muy competido, como han sido los dos que enfrentamos en el Sudamericano, muy parejos”, señaló, recordando los duelos previos con Argentina.