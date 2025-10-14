Actualizado:
Mar, 14/10/2025 - 13:57
César Torres le habló fuerte a Argentina previo a la semifinal
La Tricolor, pese a las bajas, es favorita para acceder a la final.
La Selección Colombia sub 20 está concentrada de cara a la semifinal del Mundial sub 20 ante Argentina, que se disputará este miércoles 15 de octubre en el estadio Nacional de Santiago. Los dirigidos por César Torres llegan inspirados tras una campaña brillante, en la que fueron primeros del grupo sobre Noruega, Nigeria y Arabia Saudita, y luego eliminaron a Sudáfrica y España.
Puede leer: Confirmados 5 clasificados a cuadrangulares del Torneo Betplay 2025-II
Sin embargo, los Cafeteros afrontarán este compromiso con tres bajas sensibles: Néiser Villarreal, Carlos Sarabia y Jordan Barrera no estarán disponibles por sanción y lesión, lo que obligará al cuerpo técnico a mover algunas fichas en la alineación titular.
Declaraciones de César Torres previo a Colombia - Argentina
Torres, en rueda de prensa, fue enfático en mantener la ambición intacta: “Me mueve ganar la semifinal y llevar a mi país a una final y competirla para ganar”, afirmó el entrenador, quien ha logrado consolidar a Colombia como una de las selecciones más sólidas del certamen.
El DT destacó además el respeto por el rival, pero sin renunciar a la confianza: “Sé que va a ser un lindo juego, muy competido, como han sido los dos que enfrentamos en el Sudamericano, muy parejos”, señaló, recordando los duelos previos con Argentina.
Sobre el momento del equipo, Torres fue claro en su mensaje: “No hemos conseguido nada, el país sabe que no hemos conseguido nada, hay que ir por este partido para llegar a la final”. Una frase que refleja la mentalidad del grupo, que tiene como gran meta hacer historia y alcanzar la primera final de un Mundial sub 20 para Colombia.
Las tres novedades en Colombia contra Argentina
En cuanto a las variantes, todo apunta a que Emilio Aristizábal, Joel Sebastián Romero y José Cavadía serán los reemplazantes de los jugadores ausentes. “El Mundial es exigente, tenemos un buen recambio, se dan tres nuevas oportunidades para nuevos chicos, y eso me gusta”, resaltó el técnico.
Le puede interesar: Cuatro futbolistas saldrían de Atlético Nacional para 2026
Torres también hizo énfasis en la madurez del plantel ante la presión y el contexto del partido, tirándole una indirecta a Argentina: “Somos profesionales, sabemos lo que a ellos les gusta hacer, pero vamos es por lo de nosotros, somos muy maduros para no caer en las provocaciones”.
Hora y canal para ver Colombia vs Argentina este miércoles por el Mundial sub 20
La Selección Colombia sub 20 enfrentará a Argentina este miércoles 15 de octubre por un cupo en la final del Mundial sub 20. El partido está programado para las 6:00 de la tarde (hora colombiana) en el estadio Nacional de Santiago. Los aficionados podrán disfrutar el encuentro en vivo por Canal RCN y la App RCN, mientras que La FM y Antena2.com ofrecerán la transmisión radial y digital para todo el país.
Fuente
Antena 2 y Agencia AFP