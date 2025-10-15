César Torres desveló qué hará Colombia para eliminar a Argentina

La Selección Colombia se alista para la semifinal del Mundial sub 20 ante Argentina, que se disputará este miércoles 15 de octubre en el estadio Nacional de Santiago. El equipo dirigido por César Torres llega con la ilusión intacta y la mente puesta en alcanzar la primera final para la Tricolor (masculina) en una cita orbital -independiente de la categoría-.

Lo que dijo César Torres previo al partido Colombia - Argentina

César Torres fue claro ante los medios de comunicación: “Nos tenemos que ocupar de lo que pase en la cancha. Hay que hacer un buen análisis del rival”, afirmó el estratega, dejando claro que el enfoque estará en el rendimiento propio más que en lo que proponga Argentina.

El entrenador vallecaucano destacó la importancia de la confianza y el control emocional en este tipo de partidos: “Los muchachos deben tener certeza, seguridad, y salir a competir. Hay que tener inteligencia emocional, debemos estar aterrizados para ir a buscar el partido”, señaló.

El mensaje del DT fue directo: “Colombia debe ocuparse de sí mismo”. Así, Torres reforzó la idea de que el equipo no debe desviarse de su estilo, ese que lo ha llevado a superar a Noruega, Nigeria, Arabia Saudita, Sudáfrica y España en una campaña impecable.