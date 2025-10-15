Actualizado:
Mié, 15/10/2025 - 08:01
César Torres desveló qué hará Colombia para eliminar a Argentina
La Tricolor y la Albiceleste se cruzarán este miércoles por semifinales de la cita orbital.
La Selección Colombia se alista para la semifinal del Mundial sub 20 ante Argentina, que se disputará este miércoles 15 de octubre en el estadio Nacional de Santiago. El equipo dirigido por César Torres llega con la ilusión intacta y la mente puesta en alcanzar la primera final para la Tricolor (masculina) en una cita orbital -independiente de la categoría-.
Lo que dijo César Torres previo al partido Colombia - Argentina
César Torres fue claro ante los medios de comunicación: “Nos tenemos que ocupar de lo que pase en la cancha. Hay que hacer un buen análisis del rival”, afirmó el estratega, dejando claro que el enfoque estará en el rendimiento propio más que en lo que proponga Argentina.
El entrenador vallecaucano destacó la importancia de la confianza y el control emocional en este tipo de partidos: “Los muchachos deben tener certeza, seguridad, y salir a competir. Hay que tener inteligencia emocional, debemos estar aterrizados para ir a buscar el partido”, señaló.
El mensaje del DT fue directo: “Colombia debe ocuparse de sí mismo”. Así, Torres reforzó la idea de que el equipo no debe desviarse de su estilo, ese que lo ha llevado a superar a Noruega, Nigeria, Arabia Saudita, Sudáfrica y España en una campaña impecable.
No obstante, el equipo nacional tendrá tres ausencias sensibles: Néiser Villarreal, Carlos Sarabia y Jordan Barrera no estarán disponibles por sanción y lesión. Ante esto, el técnico confía en su plantel: “El Mundial es exigente, tenemos un buen recambio, se dan tres nuevas oportunidades para nuevos chicos, y eso me gusta”, afirmó.
Además, el defensa Simón García lanzó una frase que refleja la madurez del grupo: “Somos profesionales, sabemos lo que a ellos les gusta hacer, pero vamos es por lo de nosotros, somos muy maduros para no caer en las provocaciones”.
El ganador de la serie Colombia vs Argentina se enfrentará el próximo domingo en Santiago por la final de la Copa del Mundo con la selección que triunfe en el cruce entre Marruecos y Francia.
¿Cómo ver el partido Colombia vs Argentina por las semifinales del Mundial sub 20?
El compromiso entre Colombia y Argentina será este miércoles 15 de octubre a las 6:00 p. m. (hora colombiana) y podrá verse en Canal RCN, App RCN, y escucharse por La FM y Antena2.com. Una cita que puede marcar un antes y un después en la historia del fútbol colombiano.
