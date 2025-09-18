Chile, con una ausencia de peso: los convocados para el Mundial U-20

La selección de Chile ultima los detalles para ser del país una fiesta acogiendo a 23 selecciones en un mes que será clave para las aspiraciones de la ‘Rojita’ en busca de reivindicarse por la pobre presentación de la absoluta en las Eliminatorias en donde quedaron últimos.

Viña del Mar, Valparaíso, Santiago, Rancagua y Talca serán las sedes en busca de la gloria. Tras tomar los retos de las Eliminatorias en las dos últimas jornadas, Nicolás Córdova tendrá que llevar a la Sub-20 a un buen puesto para respetar la casa.

Parece extraño que en un torneo avalado por la FIFA como el Mundial Sub.20, los equipos tengan la última palabra en la convocatoria. Ellos pueden decidir si quieren prestar o no a los futbolistas. En ese orden de ideas, algunas selecciones sufrirán ausencias, y en este caso, Chile tiene una baja muy significativa como la de Damián Pizarro.

Le Havre de Francia no quiso prestar a Damián Pizarro que esperaba ganarse su lugar, especialmente por el cambio generacional de la selección absoluta. Además, Pizarro ya jugó un partido con la de mayores. Nicolás Córdova sí pudo llamar a uno de los goleadores de la Sub-20: Juan Francisco Rossel y al defensor, Ian Garguez que también vio actividad en el Sudamericano.

CONVOCATORIA OFICIAL DE NICOLÁS CÓRDOVA PARA AFRONTAR EL MUNDIAL SUB-20

Chile quiere pelear hasta el final el Mundial y por esta razón, tendrá al goleador de la ‘Rojita’, Juan Francisco Rossel que espera dejar buenas cifras como hizo en el Sudamericano de la categoría. Se metió en la lista Lautaro Millán de Independiente de Avellaneda pese al mal momento que vive el cuadro argentino.

A continuación, la lista oficial de convocados de Chile para el Mundial Sub-20 en condición de local:

Arqueros: Ignacio Saez, Sebastián Mella y Gabriel Maureira

Defensas: Felipe Faundez, Ian Garguez, Nicolás Suárez, Milovan Celis, Matías Pérez, Patricio Romero

Mediocampistas: Mario Sandoval, Flavio Moya, Nicolás Carcamo, Joaquín Silva, Agustín Arce, Lautaro Millán

Delanteros: Vicente Álvarez, Francisco Marchant, Willy Chatilliez, Juan Francisco Rossel, Emiliano Ramos y Rodrigo Godoy.

EL GRUPO DE CHILE Y LA SEDE PARA LOS PARTIDOS

La selección de Chile será sede en este Mundial de la categoría Sub-20 y deberá medirse contra Nueva Zelanda, Japón y Egipto con la necesidad de pasar a los octavos de final. Vale la pena destacar que la ‘Rojita’ tiene la chance de clasificar por medio de la primera y segunda posición de su grupo, o bien si queda como uno de los cuatro mejores terceros.

El debut de Chile será el 27 de septiembre en el Estadio Nacional de Santiago. Todos los partidos de la selección austral se jugarán en la capital del país. Esto es una ventaja, dado que no tendrán que moverse del lugar de la concentración, ni tampoco tendrán que hacer muchos recorridos de una ciudad a otra.