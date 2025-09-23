Chile sufre contratiempo para el Mundial Sub-20: “No hubo interés”

Quedan pocos días para que inicie el Mundial Sub-20 en diferentes ciudades de Chile que afrontará este reto en condición de local. La ‘Rojita’ debe sacar la cara por el país en medio de un año complicado en el que la selección absoluta se quedó por fuera del Mundial de 2026 cerrando una Eliminatoria Sudamericana en la última casilla.

El debut de Chile será ante Nueva Zelanda el sábado 27 de septiembre. En el grupo A, comparten con los neozelandeses, Japón y Egipto con la necesidad de pasar la primera fase para intentar llegar lejos en la competencia como locales. Sin embargo, justo antes de afrontar el primer reto, destaparon un problema que compromete a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

Nicolás Córdova envió la lista de convocados para afrontar el Mundial, pero en esa convocatoria no estaba uno de los jugadores claves de la ‘Rojita’. Se trata nada más ni nada menos que de Iván Román, defensor central que hace parte de Atlético Mineiro. La ANFP y Córdova quedaron retratados por su no inclusión y se destapó el problema previo al debut.

“NO HUBO MUCHO INTERÉS”, ‘CULPAN’ A NICOLÁS CÓRDOVA Y A LA ANFP

De acuerdo con información de José Tomás Fernández, Iván Román contaba con una sanción de tres fechas que debía cumplir si era convocado para la selección chilena. En ese orden de ideas, esto forzaría a perderse las primeras tres jornadas y solo estaría disponible a partir de octavos de final.

Tal vez por eso no lo citaron. Aunque los equipos no están obligados, el periodista afirmó que el problema para el debut tiene que ver con la poca fuerza que le hicieron, tanto Nicolás Córdova en su función de director técnico y la ANFP para poder bajar la sanción.

José Tomás Fernández aseveró que, “desde la Federación Chilena de Fútbol no agotaron todas las instancias para rebajar la suspensión de Iván Román y que pudiera jugar la Copa del Mundo Sub-20". El defensor central seguirá en Atlético Mineiro durante este Mundial.

Además de lo anterior, también aseguró que no hubo interés por parte de la ANFP ni de Nicolás Córdova para convencer al club brasileño, “tampoco mostraron mucha insistencia ni buscaron negociar con Atlético Mineiro. Parece que no había mucho interés…”.

NOTABLES CONVOCADOS A LA SELECCIÓN DE CHILE

Chile intentará dar el golpe en condición de local con grandes jugadores en la cabeza para poder llegar lejos. Se trata de Ian Garguez de Palestino, Lautaro Millán, volante de Independiente de Avellaneda y el goleador del Sudamericano Sub-20, Juan Francisco Rossel.

Con Juan Francisco Rossel tienen la carta goleadora para poder trascender en la fase de grupos contra Nueva Zelanda, Japón y Egipto. En ese sentido, Nicolás Córdova aseguró una ficha clave en la convocatoria para intentar dar el golpe en condición de local.