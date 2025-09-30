Chile sufre de local en el Mundial sub 20: las cuentas para clasificar a octavos

Sin duda alguna, el Mundial Sub-20 va a gran velocidad y ya se juega la segunda fecha de la cita orbital juvenil que, evidentemente, dará de qué hablar para el cambio generacional que ya está imponiendo la selección de Chile. En condición de local, la ‘Rojita’ busca sellar su clasificación para los octavos de final y soñar con el título.

Vea también: Néstor Lorenzo tendría 'fichado' nuevo arquero para la Selección Colombia

Después de un debut ilusionante por parte de Chile al superar a Nueva Zelanda, todo se vino abajo en la segunda jornada contra Japón. Los australes dirigidos por Nicolás Córdova cayeron con una diferencia de 2-0, y, además, los neozelandeses triunfaron para dejar a Egipto último y para apretar todo frente a los locales.

Con la victoria, Japón se adueñó de la parte alta de la tabla de posiciones con seis unidades, mientras que Chile quedó igualado con Nueva Zelanda. Pese a que la selección oceánica tiene mejor diferencia de gol que los chilenos, el enfrentamiento directo prevalece para que la ‘Rojita’ mantenga el segundo puesto y esté clasificada para los octavos.

Pero, con la victoria de Nueva Zelanda y la caída de Chile, las cosas se apretaron para definir a la segunda clasificada con la necesidad de no tener que hacer cuentas en la tercera casilla. Los de Nicolás Córdova dependen de sí mismos en la tercera jornada al igual que de rivales.

LAS CUENTAS DE CHILE PARA SELLAR LA CLASIFICACIÓN PARA LOS OCTAVOS DE FINAL

Afortunadamente, Chile le ganaría el mano a mano a Nueva Zelanda gracias a la victoria en el debut que le da la posibilidad de tener una ventaja si empata con dicho rival. En ese orden de ideas, la ‘Roja’ deberá sumar de a tres contra Egipto para mantenerse con seis unidades.

En simultáneo, Nueva Zelanda jugará con Japón. Chile necesita superar a Egipto y que los neozelandeses no les ganen a los japoneses. El empate oceánico dejaría a la selección local como segunda y se ahorraría el problema de ver otros grupos para sellar la clasificación como mejor tercera.

Le puede interesar: Quintero abre la polémica en River Plate por decisión de Marcelo Gallardo

Si Chile pierde contra Egipto, los australes quedarían en la última casilla, dado que el enfrentamiento directo es lo que saca ventajas en caso de igualdad. Ese sería el peor escenario para la ‘Rojita’ que caería eliminada en la primera ronda junto a su afición.

Otro de los escenarios que pueden complicar a Chile sería que la selección sudamericana sume de a tres contra Egipto y que Nueva Zelanda supere a Japón. Si esto pasa, habría un empate de tres equipos con seis unidades. Cada uno con un triunfo sobre el otro, por lo cual, ahí entraría a definir el orden de las posiciones la diferencia de gol.

De igual forma, si esto sucede, no habría problemas para clasificar como una de las mejores terceras del campeonato, dado que con seis puntos sería complejo superar a un mejor tercero en el Mundial.

EL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN QUE DA LA MANO EN EL MUNDIAL SUB-20

En este formato del Mundial Sub-20 hay un tema que puede ayudar a varias selecciones, entre ellas a Chile en caso de empatar en puntos o en caso de mantenerse en la tercera casilla de la fase de grupos. Se trata de que los cuatro mejores terceros podrán darse el lujo de clasificar a los octavos de final.

Lea también: Nacional tendría definido a su nuevo DT: ya hay propuesta en la mesa

Esto ayudará a las selecciones necesitadas que no consiguieron los resultados en la primera jornada y que deberán dar el golpe en la segunda fecha, dado que apenas se ha disputado el segundo partido del Grupo A y del B.