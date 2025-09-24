Chile sufrió golpazo antes del Mundial sub 20: hubo carta a la Federación

Llegó la hora para la selección de Chile que tendrá que dar el golpe en condición de local en el Mundial de la categoría Sub-20. La ‘Rojita’ dirigida por Nicolás Córdova tiene su debut el sábado 27 de septiembre contra su similar de Nueva Zelanda en un grupo que también comparten con Japón y Egipto.

En la lista de Nicolás Córdova aparecieron grandes figuras como Juan Francisco Rossel, goleador del Sudamericano de la categoría peleando con Neiser Villarreal en la parte alta de artilleros, además del defensor central, Ian Garguez. Sin embargo, dentro de la nómina no aparecieron dos referentes como Iván Román ni Damián Pizarro, este último que ya ha tenido experiencias en la selección absoluta.

Por los lados de Iván Román, la verdad de su negativa dentro de la selección de Chile fue por la suspensión que tiene de tres partidos en el Sudamericano, y, que, por calendario, deben cumplirse en este Mundial Sub-20. Afirmaron que a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) le hizo falta interés para bajar la sanción, y para convencer al Atlético Mineiro.

En el tema de Damián Pizarro es un poco más complicado que hasta tuvo que reaccionar el Le Havre enviando una carta formal a la ANFP cuando el entrenador lo tuvo en cuenta en la lista preliminar y luego se cayó.

¿POR QUÉ NO JUGARÁ DAMIÁN PIZARRO EL MUNDIAL SUB-20?

Aunque Damián Pizarro apareció en la lista preliminar de Chile para afrontar el Mundial, Nicolás Córdova lo dejó afuera. Para esto hay que entender que los clubes no están en la obligación de prestar a los jugadores, dado que la Copa del Mundo juvenil aparece en un momento en el que no hay ventanas de Fecha FIFA, pese a que la cita orbital es regida por este ente.

En La Tercera de Chile afirman que el día que se debía entregar las listas oficiales de cada selección, Le Havre envió una carta formal para el seleccionado chileno firmada por Jean-Michael Roussier, presidente del club. Felipe Correa, gerente de las selecciones tomó la carta que agradecía el interés de contar con él, pero que la institución francesa no pensaba en liberarlo.

Como se dijo anteriormente, los clubes no están en la obligación de prestar a los jugadores para con las diferentes selecciones de la categoría Sub-20 sin importar que sea un Mundial o no. El calendario no se ajusta a las Fechas FIFA, por lo cual, Damián Pizarro tendrá que seguir concentrado con Le Havre para encarar la Ligue 1.

Damián Pizarro hizo parte de la convocatoria inicial para el Mundial, pero después lo bajaron de la posibilidad de jugar la Copa del Mundo en condición de local. Había misterio en cuanto a las razones de su desconvocatoria, pero finalmente, pasa por lo más tradicional con su club como el último en tener la palabra sobre su participación en la cita orbital.

¿HUBO CASO DE INDISCIPLINA CON DAMIÁN PIZARRO?

Además de las decisiones que tienen los clubes que están con todo su derecho de negar o no la convocatoria de un jugador como s este caso, aparece otro tema que a la ANFP no le gustó y que tiene que ver con un caso de indisciplina. Esto también pudo encender la polémica de su no presencia en el Mundial.

Y es que, en amistosos del mes de junio como preparación para el Mundial, Nicolás Córdova lo convocó, pero Damián Pizarro prefirió continuar con sus vacaciones. El entrenador afirmó que, “estaba convocado y él privilegió descansar. No tengo mucho más que comentar”.

Sin embargo, todo parece indicar que la carta formal que recibió la ANFP por parte del Le Havre fue lo que conllevó a que Nicolás Córdova lo bajara de la lista oficial para encarar el debut mundialista ante Nueva Zelanda. Una pena, dado que Damián Pizarro es uno de los jugadores con mayor proyección para el futuro.