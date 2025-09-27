Actualizado:
Sáb, 27/09/2025 - 22:00
Chile y Paraguay brillaron en el primer día del Mundial sub 20
Se inauguró este sábado una edición más del Mundial sub 20.
Con un gol de último minuto del zaguero Ian Garguez, Chile venció por 2-1 a Nueva Zelanda este sábado en su debut en el Grupo A del Mundial Sub-20 de la FIFA, del cual es anfitrión, y que logró en un estadio Nacional de Santiago repleto con 45 mil espectadores.
El defensa de Palestino, de 20 años, que ya debutó con La Roja absoluta en su último partido de la eliminatoria al Mundial 2026, ante Uruguay, se convirtió en el héroe de los locales con su gol al minuto siete del tiempo añadido, al aprovechar un error grosero del portero rival, desplazando a su compañero Lautaro Millán, que había marcado primero.
Millán, del argentino Independiente, nacido en Bahía Blanca al otro lado de la cordillera, escogió defender a la roja por su padre y se iba a convertir en el ídolo del debut chileno hasta que, en el minuto 80, Nueva Zelanda igualó con un penalti de Nathan Walker.
Vea también: Se inauguró el Mundial sub 20 en Chile: estos son los mejores momentos
La jugada propició el uso, por primera vez, del nuevo sistema (FSV) que sustituye al VAR, y que se implementa en este torneo, cuando el entrenador chileno Nicolás Córdova presentó la tarjeta verde para pedir la revisión de la pena máxima, que fue ratificada por el árbitro bosnio Irfan Peljto.
El mediocampista ofensivo había marcado, al minuto 54, con un disparo firme a un rincón del arco con una pelota que Agustín Arce, del modesto Deportes Limache, robó en una mala salida de los neozelandeses.
Millán es uno de los tres jugadores chilenos que juegan en equipos extranjeros y fueron citados al torneo, pero además había vestido antes la camiseta albiceleste en amistosos y al perder oportunidad abrazó el llamado de Córdova.
Paraguay también ganó en su debut
Paraguay consiguió este sábado una victoria agónica por 3-2 con un Enso González estelar, ante una Panamá bien plantada sobre el terreno de juego y que muy cerca estuvo de llevarse un punto de oro, en un partido de la primera jornada del grupo B del Mundial Sub-20 de Chile 2025 disputado en Valparaíso.
Martin Krug adelantó a la selección panameña, Maidana y González le dieron la vuelta para Paraguay, Herbert lo volvió a empatar y el delantero Tiago Caballero, con un gol en el minuto 4 del tiempo añadido en la segunda parte, le dio la victoria a la albirroja.
Le puede interesar: Chile U20 triunfa con gol agónico ante Nueva Zelanda en el Mundial Sub-20
El encuentro comenzó con el tempranero gol de Panamá tras un córner en el que el delantero Gustavo Herrera remató algo mordido, el balón le cayó a Martin Krug (Levante UD) dentro del área, que disparó a bocajarro con la punta de la bota haciendo el primer gol, en el minuto 5.
Durante el resto de los primeros 45 minutos Paraguay llevó el peso del juego, dominando la posesión y contando con las mejores ocasiones con disparos de media distancia de su jugador estrella, Enso González.
Panamá por su parte se defendía con faltas y pérdidas de tiempo que hicieron que el colegiado español José María Sánchez tuviera que dar a los jugadores un toque de atención.
Fuente
Antena 2 | EFE