Chile y Paraguay brillaron en el primer día del Mundial sub 20

Con un gol de último minuto del zaguero Ian Garguez, Chile venció por 2-1 a Nueva Zelanda este sábado en su debut en el Grupo A del Mundial Sub-20 de la FIFA, del cual es anfitrión, y que logró en un estadio Nacional de Santiago repleto con 45 mil espectadores.



El defensa de Palestino, de 20 años, que ya debutó con La Roja absoluta en su último partido de la eliminatoria al Mundial 2026, ante Uruguay, se convirtió en el héroe de los locales con su gol al minuto siete del tiempo añadido, al aprovechar un error grosero del portero rival, desplazando a su compañero Lautaro Millán, que había marcado primero.



Millán, del argentino Independiente, nacido en Bahía Blanca al otro lado de la cordillera, escogió defender a la roja por su padre y se iba a convertir en el ídolo del debut chileno hasta que, en el minuto 80, Nueva Zelanda igualó con un penalti de Nathan Walker.

Vea también: Se inauguró el Mundial sub 20 en Chile: estos son los mejores momentos



La jugada propició el uso, por primera vez, del nuevo sistema (FSV) que sustituye al VAR, y que se implementa en este torneo, cuando el entrenador chileno Nicolás Córdova presentó la tarjeta verde para pedir la revisión de la pena máxima, que fue ratificada por el árbitro bosnio Irfan Peljto.



El mediocampista ofensivo había marcado, al minuto 54, con un disparo firme a un rincón del arco con una pelota que Agustín Arce, del modesto Deportes Limache, robó en una mala salida de los neozelandeses.



Millán es uno de los tres jugadores chilenos que juegan en equipos extranjeros y fueron citados al torneo, pero además había vestido antes la camiseta albiceleste en amistosos y al perder oportunidad abrazó el llamado de Córdova.